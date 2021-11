Chainlink affirme que sa valeur totale assurée (TVS) dépasse 75 milliards de dollars

Le principal fournisseur de solutions d’Oracle, Chainlink, a franchi une nouvelle étape après que sa valeur totale assurée (TVS) a dépassé 75 milliards de dollars (55,56 milliards de livres sterling). La société a publié cette nouvelle dans un communiqué de presse plus tôt dans la journée, notant que cet exploit survient au milieu de l’adoption croissante de ses oracles. Il semblerait que l’écosystème Chainlink compte actuellement plus de 900 protocoles, dont des centaines d’applications DeFi.

Selon le communiqué de presse,

Commentant cette évolution haussière, le co-fondateur de Chainlink, Sergey Nazarov, a déclaré :

Le franchissement de 75 milliards de dollars de valeur assurée totale fait du réseau Chainlink l’une des formes de consensus décentralisé les plus rentables de la planète.

Nazarov a ajouté que les réseaux Chainlink sécurisent les contrats intelligents les plus précieux sur différentes chaînes. Faisant la promotion du rôle du réseau dans la croissance de l’espace DeFi, il a noté qu’il est impossible de développer des applications DeFi sans données de tarification fiables, ce qui est vital pour déclencher des contrats intelligents.

Selon Nazarov, la vitesse à laquelle Chainlink apporte de nouvelles données de marché aux blockchains est proportionnelle au nombre de nouvelles applications DeFi entrant sur le marché.

Plus de 10 blockchains utilisent des oracles Chainlink

La publication a également révélé que Chainlink comprend des nœuds Oracle individuels exploités par des équipes DevOps de classe mondiale d’organisations telles que T-Systems de Deutsche Telekom et Swisscom. En tant que tel, il s’agit du réseau Oracle le plus éprouvé de l’industrie de la blockchain.

Ces attributs ont fait du réseau le standard incontournable pour quiconque cherche à développer des applications financières sur la blockchain. Depuis le lancement du réseau principal, Chainlink a mis en œuvre plus de 700 réseaux Oracle qui ont servi plus de 600 millions de points de données à plus de 10 blockchains distinctes.

Malgré son jalon sur TVS, Chainlink ne fait que commencer. Selon Nazarov, les données du marché sont que DeFi est le premier domaine que Chainlink a repris. Cependant, alors que de plus en plus d’organisations lancent et exécutent des nœuds, Chainlink a vu divers ensembles de données entrer dans la blockchain.

Allez au-delà des flux de données sur les prix

Selon le communiqué de presse, Chainlink a déjà commencé à tirer parti de nouveaux types de données en chaîne. Un exemple est si les données de Google Cloud Platform et AccuWeather. L’Associated Press, la première organisation de presse de premier plan à gérer un nœud Chainlink, a également utilisé des données sportives et électorales sur la chaîne.

En plus de sécuriser de nouveaux opérateurs de nœuds, Chainlink a également lancé Keepers. Cette fonctionnalité permet aux contrats intelligents d’automatiser les fonctions vitales et les tâches événementielles de manière fiable, décentralisée et peu coûteuse.

De plus, le réseau a mis en œuvre le protocole d’interopérabilité inter-chaînes (CCIP), qui fonctionne comme une norme universelle et décentralisée entre les chaînes de blocs pour l’envoi de messages, de données et de jetons.

Avec ces améliorations apportées à son réseau, Chainlink se positionne comme partie intégrante de ce qui devient de plus en plus un écosystème multi-blockchain.

Le post Chainlink affirme que sa valeur totale assurée (TVS) dépasse 75 milliards de dollars est apparu en premier sur Invezz.