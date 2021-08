Chainlink étend ses services pour incorporer le calcul décentralisé hors chaîne ⋆ ZyCrypto ⋆ Crypto new media

Publicité





Chainlink a introduit un service connu sous le nom de calcul décentralisé hors chaîne pour surveiller et automatiser les déclencheurs des contrats intelligents blockchain. Le service Chainlink Keeper Network a été annoncé lors de l’événement annuel de Chainlink. Cela facilitera également ce que l’on a appelé les méthodes anti-fraude et anti-risque sur les blockchains lorsqu’elles échangent des données avec d’autres blockchains. De plus, les parties à un contrat intelligent peuvent désormais spécifier l’heure à laquelle elles souhaitent que leur contrat intelligent s’exécute.

Le réseau anti-fraude est un réseau de nœuds et fonctionne parallèlement et indépendamment du pont inter-chaînes Chainlink – un pont qui permet à une blockchain d’échanger et de partager des données, des jetons et de la valeur avec d’autres blockchains. L’anti-fraude surveille le protocole inter-chaînes et ses nœuds pour toute activité malveillante, frauduleuse et risquée susceptible d’entraîner une perte financière réelle ou d’affecter le service. Les DApps peuvent rejoindre le réseau pour garantir à leurs utilisateurs qu’ils surveillent leurs services pour toute activité frauduleuse.

Il peut verrouiller le pont au cas où des risques et des événements de fraude seraient identifiés sur n’importe quel nœud connecté. Cela pourrait permettre une couche de confiance supplémentaire pour aider les blockchains à échanger des milliards de dollars de valeur sans crainte de perte ou de fraude en raison d’erreurs de nœuds et de données.

« Chainlink Keepers est essentiel pour sécuriser les fonds des utilisateurs et maximiser la décentralisation du protocole Aave. La sécurité fournie par l’infrastructure Oracle du réseau Chainlink a bien servi le protocole Aave, et maintenant les utilisateurs du protocole Aave peuvent tirer parti du service hors chaîne de Chainlink pour participer à l’écosystème Aave en tant que liquidateurs pour sécuriser le protocole Aave et ses pools de liquidités », Aave Le co-fondateur Stani Kulechov a déclaré hier dans un communiqué de presse.

Les Chainlink Keepers ont été mis en ligne sur le réseau principal Ethereum hier alors que le réseau était mis à niveau bien qu’il soit en phase de test bêta. Cela signifie que les développeurs de contrats intelligents peuvent désormais créer des contrats intelligents qui peuvent permettre aux nœuds Keeper d’injecter des entrées calculées hors chaîne pour déclencher des fonctions en chaîne. Les développeurs de contrats intelligents définiront les conditions externes dans lesquelles ils souhaitent que les contrats intelligents soient déclenchés, les facteurs de déclenchement des contrats et la manière dont ils souhaitent que les contrats soient déclenchés. L’ensemble de règles est ensuite sélectionné par des nœuds enregistrés qui sont payés pour exécuter ces « entretiens » sur la blockchain.

Des applications de finance décentralisée comme Aave, Synthetix, PoolTogether, Barnbridge, Bancor et Alchemix mettent également en œuvre la solution. Cela pourrait renforcer la confiance dans l’investissement dans de tels services de blockchain, car cela aide à éviter les tentatives malveillantes des nœuds connectés, bien que tous les nœuds Chainlink et les fournisseurs de données aux oracles liés aux blockchains aient également des mécanismes de vérification et de contrôle auxquels adhérer.

Actuellement, les contrats intelligents n’ont pas de facteur temps dans la mesure où vous ne pouvez pas définir un contrat pour qu’il s’exécute à un moment donné – un contrat est exécuté immédiatement après que les conditions prédéfinies par les parties au contrat sont remplies. Ladite couche Keeper permettra aux clients ou à d’autres acteurs de définir une heure à laquelle ils souhaitent qu’un contrat intelligent s’exécute. Les Gardiens qui s’enregistrent en tant que nœuds prendront alors ces instructions parmi d’autres conditions et les exécuteront sur le relais blockchain.

La solution de calcul hors chaîne peut être utilisée dans Decentralized Finance pour déclencher des ordres à cours limité sur des échanges et des applications décentralisés, car les ordres ont un facteur temps. Il peut également être utilisé pour surveiller certains pools de dettes pour des prêts sous-garantis. En se basant sur des entrées externes ou hors chaîne, la solution peut être utilisée pour appeler une fonction de liquidation sur une blockchain lorsque le prêt d’un utilisateur est sous-garanti.

ChainLink garantit que les données sont vérifiées comme sécurisées et crédibles par des nœuds Chainlink fiables avant d’être transmises à la blockchain via des oracles. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une méthode totalement sécurisée en raison de la nature des entrées des blockchains, Chainlink permet à la blockchain d’étendre la portée de ses données. Par exemple, les données non blockchain telles que les données de marché, les résultats sportifs, etc. peuvent être acheminées vers la blockchain pour être utilisées via des oracles.

Cependant, le pont inter-chaînes qui facilite la connexion universelle entre des centaines de réseaux blockchain n’est pas encore finalisé.