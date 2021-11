Chainlink gagne 66% à mesure que le nombre de détenteurs de LINK augmente

Le marché des crypto-monnaies a réalisé des gains significatifs ces dernières semaines. Le 10 novembre, Bitcoin (BTC / USD) a créé un nouveau record historique de 69 000 $, ce qui a suscité beaucoup d’enthousiasme dans la communauté crypto. Cependant, ce qui s’est démarqué lors du récent marché haussier, c’est la montée soudaine des anciennes crypto-monnaies.

Chainlink (LINK / USD) est l’une des pièces les plus anciennes du marché et au cours des deux derniers mois, elle a gagné environ 66%. LINK est actuellement à son plus haut niveau depuis deux mois, et la tendance haussière actuelle vient de l’intérêt des investisseurs pour ces pièces anciennes.

Augmenter le nombre de détenteurs de LINK

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Les métriques en chaîne montrent que le nombre d’anciennes adresses contenant des jetons LINK était supérieur à 158 900. Ces adresses ont des jetons LINK depuis plus d’un an. Ces adresses possèdent des jetons LINK depuis environ 3,8 ans, ce qui montre qu’elles sont titulaires de ces jetons depuis longtemps.

Les métriques en chaîne sont généralement utilisées pour analyser le nombre total de portefeuilles associés à un jeton et la croissance de ces adresses de portefeuille. Cependant, le nombre d’adresses de portefeuille associées à une devise peut également montrer les sentiments des investisseurs à propos d’une devise.

Les adresses de portefeuille mentionnées dans les données en chaîne contiennent environ 691 millions de jetons LINK. Au cours du dernier mois, le nombre d’adresses dotées de jetons LINK a augmenté d’environ 3 %.

La plupart des détenteurs de LINK sont actuellement dans la zone de profit car ils ont acheté leurs jetons il y a des années. 9% des détenteurs de LINK qui ont récemment ouvert leurs positions ont commencé à atteindre l’équilibre. Au moment de la rédaction, LINK se négocie à 36 $ après une croissance de 5,4% en 24 heures.

Litecoin gagne aussi

Comme mentionné ci-dessus, les anciennes crypto-monnaies semblent retrouver leur élan et leur popularité, et l’autre devise qui a surpris les investisseurs est le Litecoin (LTC / USD). Au cours de la semaine dernière, Litecoin a gagné plus de 30% en raison d’un support d’achat accru. Actuellement, LTC est classé comme la 14ème plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière.

Les gains sur ces pièces anciennes ont été attribués aux craintes d’inflation. Les investisseurs institutionnels affluent vers l’espace crypto avec une préférence pour les crypto-monnaies plus anciennes qui ont de forts cas d’utilisation.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent