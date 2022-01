Chainlink gagne environ 10% au milieu de la pression d’achat | Invezz

La plupart des principales crypto-monnaies du marché se sont négociées dans la zone rouge. Cependant, certains montrent des signes d’une forte percée vers des sommets historiques en raison d’une pression d’achat accrue.

Chainlink (LINK / USD) a réalisé des gains à deux chiffres au cours des dernières 24 heures, et ses gains sur deux semaines sont actuellement d’environ 36%. La tendance des prix a formé une base solide pour une cassure haussière.

Chainlink montre des signaux haussiers

Chainlink se négocie actuellement à des niveaux de support cruciaux. Suite aux performances passées de cette pièce, ces niveaux de support ont inauguré un rallye haussier, et cette tendance pourrait se répéter à nouveau.

Le prix de LINK est actuellement inférieur d’environ 50 % au niveau record établi en mai 2021, lorsque le marché des crypto-monnaies était à son apogée. Le récent mouvement des prix montre que LINK a commencé 2022 sur des bases solides et que la pièce a réussi à surmonter des niveaux de résistance critiques.

Le niveau de support majeur actuel pour LINK est à 25 $, et avec le prix actuel à 26 $, la pièce a réussi à éclater et se dirige actuellement vers un support à 27 $. Ce sommet sera bientôt atteint si le soutien des acheteurs se poursuit et que l’altcoin effectue un rallye haussier notable.

L’action des prix pourrait également être déclenchée par les directions des baleines. Les adresses de baleines sont généralement connues pour accumuler des bénéfices, et compte tenu de la tendance des prix affichée par LINK, la pièce pourrait se diriger vers un rallye haussier notable si les adresses de baleines entrent sur le marché. Si le soutien des acheteurs se poursuit, de nouveaux sommets historiques pourraient également être atteints.

Une tendance baissière est encore possible

La devise a affiché une forte tendance haussière, attribuée à la réserve de bénéfices après un glissement vers 20 $ fin novembre. Par conséquent, cette action de réserve de bénéfices pourrait être épuisée, auquel cas il pourrait y avoir une récession du prix de la chaîne.

Si le prix continue de baisser, LINK tombera à 23 $. Une baisse à 20 $ est également possible, mais de tels plus bas pourraient déclencher des achats par les investisseurs qui souhaitent profiter des prix bas. Des baisses supplémentaires en dessous de ces niveaux pourraient dépendre de la performance globale du marché.

