Chainlink lance des oracles de données sur la solution de mise à l’échelle Ethereum d’Arbitrum One

13 août 2021 07:39 UTC

| Actualisé:

13 août 2021 à 07:39 UTC

Par Clark

Les oracles de données de Chainlink sont actuellement en ligne pour raconter l’histoire d’Arbitrum One, l’équipe va également lancer actuellement son opération de preuve de réserve et de vérification aléatoire sur la couche deux.

Le principal fournisseur d’oracles d’informations, Chainlink, a annoncé son lancement en plein essor sur Arbitrum One – la version bêta du réseau principal de la résolution de mise à l’échelle Ethereum de couche deux, Arbitrum.

Annoncé le 12 août, le lancement peut permettre aux développeurs qui s’appuient sur Arbitrum One d’accéder aux informations du marché monétaire directement sur la chaîne, offrant ainsi une commodité accrue aux échanges redistribués, aux pièces stables récursives et à différentes marchandises DeFi avancées sur le réseau Arbitrum One.

De nombreux protocoles DeFi de premier plan ont déjà exprimé leur intention d’utiliser les oracles de données de Chainlink pour leurs déploiements Arbitrum, ainsi que Aave, MCDEX et Tracer DAO. Ed Felten, co-fondateur d’Offchain Labs, l’équipe derrière Arbitrum, a déclaré :

“Fournir aux développeurs de contrats intelligents sur Arbitrum One un accès natif aux réseaux oracle de Chainlink était crucial pour confirmer que tous les bons cas d’utilisation de contrat qui existent sur la blockchain Ethereum seront transférés de manière transparente vers Arbitrum avec presque zéro changement.”

Alors que seuls les flux de valeur libellés en USD de Chainlink sont actuellement en ligne, l’équipe prévoit de lancer rapidement de nouveaux appariements de valeur et de données, notant la demande croissante de « contrats intelligents hybrides en chaîne/hors chaîne » dans les secteurs du sport, des jeux et des jetons non fongibles.

Chainlink prévoit également de lancer son opération aléatoire vérifiable sur Arbitrum One, sanctionnant la création de gammes aléatoires incontestablement honnêtes pour les jeux et différentes applications. Le service de preuve de réserve de Chainlink sera lancé sur Arbitrum One, permettant d’auditer les actifs garantis et de désigner toute API nette.

Offchain Labs a lancé Arbitrum One fin mai, marquant une étape importante dans la croissance du système de couche deux d’Ethereum. Le réseau a depuis attiré plusieurs groupes de premier plan s’appuyant sur Ethereum, ainsi que Reddit, Uniswap et SushiSwap – qui, dans la semaine, ont défini Arbitrum comme une résolution « crédiblement neutre » contrairement à la solutio de rollups rivale Optimism, qui a refusé de mettre l’échange sur liste blanche.

L’optimisme a également créé d’importants progrès récents, avec Synthetix sanctionnant le mercantilisme sur la période de résolution de la mise à l’échelle de la couche deux passée.

