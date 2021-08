Chainlink (LINK) Blockchain Oracle passe en direct sur Solana (SOL) Devnet

in

ChainLink (LIEN)

Chainlink (LINK) Blockchain Oracle passe en ligne sur Solana (SOL) Devnet

L’écosystème Solana a récemment réalisé quelques expansions dans l’espoir de recruter davantage de développeurs et de créer un environnement propice aux projets de cryptographie.

La blockchain a intégré avec succès Chainlink – l’oracle de réseau blockchain le plus populaire dans sa récente série d’intégrations.

Offrir des données de prix en temps réel aux développeurs

Les oracles blockchain sont des tiers qui sont intégrés dans les blockchains pour leur fournir des informations en direct. Ils servent de ponts entre un réseau blockchain et le monde réel, offrant des données hors chaîne aux contrats intelligents et élargissant leur champ d’action. En ce qui concerne les oracles blockchain, aucun n’est à la hauteur de Chainlink.

Chainlink est devenu particulièrement populaire dans l’espace de la finance décentralisée (DeFi) pour fournir des métriques de données précises en temps réel aux protocoles. Maintenant qu’il est en direct sur Solana, ce dernier semble avoir franchi une autre étape audacieuse pour devenir une plaque tournante pour DeFi. Selon un tweet de Chainlink, les flux en direct du protocole sont désormais disponibles sur la blockchain Solana, ce qui permet aux développeurs Solana d’accéder facilement aux données.

Dans une annonce distincte, Solana a expliqué que les flux de prix Chainlink pourraient être utilisés dans la plupart des applications DeFi, permettant aux développeurs de gagner du temps et de l’argent en tirant parti de son offre. Solana signale déjà des mises à jour inférieures à la seconde, capturant la volatilité des prix de la cryptographie. Avec Chainlink maintenant dans l’image, la blockchain deviendrait encore plus précise.

Anatoly Yakovenko, fondateur et PDG de Solana Labs, a expliqué que cette intégration serait particulièrement bénéfique car elle combine un oracle de haute qualité avec un réseau blockchain à grande vitesse. Cette intégration, comme il l’a expliqué, pourrait faire passer DeFi au niveau supérieur.

Pendant ce temps, l’intégration récente n’est disponible que sur le devnet Solana. Le déploiement du réseau principal devrait être terminé au cours du dernier trimestre de l’année.

Extension pour accueillir DeFi

L’intégration entre Solana et Chainlink a duré des mois. À la fin de l’année dernière, Raj Gokal, chef des opérations chez Solana Labs, a confirmé qu’ils travaillaient à l’intégration de l’oracle de Chainlink en tant que norme dans toutes les applications décentralisées (dApps) exécutées sur la blockchain. Gokal a dit,

“Ce faisant, les Dapps obtiendront un accès sécurisé à toutes les entrées et sorties dont ils ont besoin tout en évitant les principaux pièges liés à la tentative de déploiement d’oracles créés par eux-mêmes, tels que les longs délais, les dépenses supplémentaires et même les failles de sécurité fatales.”

La nouvelle Chainlink n’est que le deuxième développement majeur lié à l’oracle en provenance de Solana. Plus tôt cette semaine, Pyth Network – un oracle de données décentralisé et inter-chaînes construit sur Solana – a été mis en ligne. L’oracle n’était disponible que sur le devnet de Solana depuis un certain temps, mais aujourd’hui, un lancement complet du réseau principal devrait avoir lieu.

Pyth gagne déjà du terrain, avec le soutien de plusieurs organisations, y compris le meilleur échange cryptographique FTX. Avec un lancement sur le réseau principal, les développeurs intégreront ses données de marché en temps réel dans leurs protocoles DeFi.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.