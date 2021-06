Chainlink : Pourquoi devrais-je acheter la 14e plus grande crypto-monnaie ?

J’ai été appelé hors du banc pour donner mes deux cents environ Maillon de chaîne (CCC :LINK-USD), la crypto-monnaie, et non le matériel de clôture que vous utilisez pour empêcher vos chiens de s’éloigner de votre propriété.

Source : Stanslavs / Shutterstock.com

La capitalisation boursière actuelle de Chainlink est de 10,8 milliards de dollars. Cela en fait la 14e plus grande crypto-monnaie au monde.

Alors, pourquoi devrais-je me soucier de cette crypto-monnaie particulière ? Mais, plus important encore, pourquoi devrais-je dépenser mes dollars durement gagnés en Chainlink ?

Je vais considérer les deux questions.

Pourquoi devrais-je me soucier de Chainlink ?

Étant donné que je n’ai jamais écrit sur Chainlink, ni même entendu parler d’ailleurs, je ferais mieux de m’instruire tout de suite.

Thomas Niel d’InvestorPlace a récemment discuté de sept crypto-monnaies qui pourraient faire dérailler Ethereum (CCC :ETH-USD) prédominance dans DeFi (finance décentralisée). Alors naturellement, tout ce qui concerne DeFi capte immédiatement mon attention.

Le point de vue de Niel est que le rôle de Chainlink dans le développement de la technologie de contrat intelligent DeFi pourrait être un vent arrière pour son jeton LINK. Là encore, ce n’est peut-être pas le cas. Comme tout crypto, il y a toujours deux côtés à la pièce (jeu de mots).

Ma prochaine étape est d’aller directement à la source. C’est le site de Chainlink. C’est là que je trouve toutes sortes d’informations sur ce qu’il peut faire pour l’avenir des contrats intelligents. Mais, malheureusement, la majeure partie passe par une oreille et sort par l’autre.

Vous savez ce qu’ils disent, “Déchets dedans, déchets de dehors.” Cependant, j’ai lu une section qui aurait du sens pour un profane.

Chainlink étend considérablement les capacités des contrats intelligents en permettant l’accès aux données du monde réel et au calcul hors chaîne tout en maintenant les garanties de sécurité et de fiabilité inhérentes à la technologie blockchain.

Celsius Network, l’un des plus grands prêteurs de crypto au monde, a travaillé avec Chainlink pour l’aider à maintenir ses services financiers décentralisés. Les services de Celsius incluent le paiement d’intérêts sur les dépôts cryptographiques tout en prêtant également des cryptomonnaies et des dollars américains sur la base de la garantie cryptographique fournie par les emprunteurs.

Comme Celsius aime à le dire, “Débanque toi-même”.

Il est donc clair que la piste d’audit des contrats intelligents créée pour les opérations de prêt de Celsius contribuera grandement à instaurer la confiance avec les clients. Comme le dit l’annonce, ça n’a pas de prix.

C’est pourquoi je devrais m’en soucier.

Pourquoi devrais-je acheter ?

C’est la question à un million de dollars.

Le contributeur d’InvestorPlace, David Moadel, a discuté du potentiel de Chainlink à perturber la finance traditionnelle dans un article fin mai. Dans ce document, il sépare la technologie proposée par Chainlink du jeton lui-même.

Il souligne que le cofondateur de Chainlink, Sergey Nazarov, pense que l’écosystème DeFi pourrait valoir 1 000 milliards de dollars d’ici la fin de 2022, contre des estimations comprises entre 58 et 80 milliards de dollars aujourd’hui.

C’est une croissance sérieuse. Si LINK bénéficie de cette croissance, il est facile de comprendre pourquoi son prix actuel de 21 $ pourrait sembler bon marché à ses partisans. Cependant, ce n’est pas une certitude. C’est parce que Chainlink a de la concurrence.

En novembre 2020, API3 (CCC :API3-USD) a levé 3 millions de dollars en financement de démarrage afin qu’il puisse développer un logiciel open source pour réduire le coût des données Oracle, et dans le processus, devenir une épine majeure dans le côté de Chainlink.

Le contributeur de Décryptage, Alexander Behrens, a déclaré ce qui suit dans un article du 13 novembre 2020 :

Le cycle de financement montre que, malgré la domination de Chainlink, le problème de l’oracle est loin d’être résolu et qu’il y a encore beaucoup de débats sur la meilleure façon d’intégrer des données du monde réel dans des applications décentralisées.

Selon CoinMarketCap.com, le jeton d’API3 a une capitalisation boursière actuelle de 40,98 millions de dollars et une capitalisation boursière entièrement diluée de 295,8 millions de dollars sur la base de l’offre maximale en circulation. C’est encore une fraction de la capitalisation boursière de Chainlink.

Ainsi, la question devient une question d’évaluation.

Chainlink est-il un meilleur achat parce que c’est le leader incontesté des oracles ? Ou l’API3 vaut-elle la peine d’être explorée car elle essaie de corriger ce qui ne fonctionne pas avec les données Oracle.

C’est un sujet qui mérite d’être exploré un autre jour.

En attendant

D’après ce que je peux dire, la page 1 du livre blanc API3 indique que les détenteurs de jetons qui jalonnent leurs jetons recevront une partie des revenus dAPI (interface de programmation d’application décentralisée), des récompenses de jalonnement inflationnistes et des avantages supplémentaires potentiels à l’avenir.

Bien que j’essaie toujours de comprendre les crypto-monnaies, je suppose que la rémunération de Chainlink n’est pas si différente de l’API3. En tant que tel, je suppose que les parties prenantes reçoivent une partie des revenus futurs de Chainlink.

Bien que je trouve les missions des deux organisations intéressantes, j’ai encore du mal à évaluer les futures possibilités de génération de revenus. Pas parce que je ne pense pas qu’il y ait de potentiel. Je fais.

Je ne peux pas le quantifier. À la 14e place, Chainlink ne fait pas la coupe. Il en va de même pour API3.

Cela pourrait changer. Quand c’est le cas. Vous serez le premier à savoir.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Au moment d’écrire ces lignes, Will Ashworth ne détenait de position dans aucun des titres susmentionnés.