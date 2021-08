Chainlink Price Feeds désormais intégré sur Solana Devnet » CryptoNinjas ⋆ Crypto new media

Solana, le réseau blockchain hautes performances, a annoncé aujourd’hui que Chainlink Price Feeds, les oracles de prix décentralisés les plus utilisés et les plus éprouvés dans DeFi, fonctionnent désormais en direct sur Solana Devnet avec des mises à jour inférieures à la seconde. L’équipe Chainlink a l’intention d’expédier l’intégration du réseau principal avant la fin du quatrième trimestre,

Désormais, les développeurs de Solana peuvent tirer parti des flux de prix Chainlink pour obtenir des données de référence de prix hautement décentralisées, de haute qualité et à mise à jour rapide afin de créer une grande variété d’applications de contrats intelligents hybrides.

Avec Solana prenant en charge jusqu’à 65 000 transactions par seconde et des frais par transaction inférieurs à un centime, l’ajout de Chainlink Price Feeds permet le développement d’applications DeFi qui rivalisent avec l’exécution des transactions CeFi et la qualité de la gestion des risques.

Sécurisant des dizaines de milliards de dollars dans l’écosystème DeFi, Chainlink Price Feeds s’appuie sur un réseau de nœuds qui se procurent des données à partir de nombreuses sources de données premium et de fournisseurs de référence pour générer des prix représentatifs du marché avec une couverture robuste et plusieurs couches de sécurité décentralisée pour assurer la précision, la disponibilité , et inviolabilité, même pendant les périodes de volatilité extrême du marché.

Les équipes de développement tirant parti de Chainlink Price Feeds sur Solana peuvent économiser du temps et des ressources sur le marché, étant donné qu’elles n’ont pas besoin de créer une infrastructure backend à partir de zéro. Au lieu de cela, les développeurs peuvent se concentrer sur leur cœur de métier et proposer des applications de nouvelle génération aux utilisateurs de l’écosystème Solana.

Il est important de noter que le déploiement Solana de Chainlink ne dépend pas de chaînes de blocs externes, ce qui permet aux mises à jour d’oracle de se produire à la vitesse et aux coûts natifs de Solana tout en garantissant la plus haute qualité de données et le niveau de disponibilité et d’inviolabilité que les développeurs attendent de Chainlink.

Maillon de chaîne + Solana

« Les développeurs auront l’infrastructure Oracle éprouvée dont ils ont besoin pour créer des applications DeFi à haute vitesse et inviolables. Nous sommes ravis de soutenir la croissance de l’écosystème Solana grâce à des réseaux Oracle qui fournissent une décentralisation de bout en bout, la précision des données et une large gamme de services hors chaîne sécurisés.

– Sergey Nazarov, co-fondateur de Chainlink

Offrant des mises à jour à faible latence avec une couverture du marché sur tous les échanges traditionnels et décentralisés pertinents, chaque mise à jour de Chainlink Price Feed représente des prix soigneusement agrégés à l’aide d’un cadre d’agrégation de sources, de détection de volume suspect et de calcul décentralisé.

Par conséquent, Chainlink est resté précis et disponible malgré les temps d’arrêt de l’échange, les valeurs aberrantes de crash flash et les attaques de manipulation de données comme les prêts flash.

“L’intégration native de Chainlink dans la blockchain Solana peut augmenter considérablement la vitesse à laquelle les développeurs peuvent créer des applications DeFi à haut débit en leur fournissant un accès direct à des données et des calculs hors chaîne fiables.”

– Anatoly Yakovenko, fondateur et PDG de Solana Labs

Consultez le document du développeur Chainlink pour commencer à créer des contrats intelligents Chainlinked sur Solana Devnet.