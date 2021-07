Chainlink Prix en hausse de 3,54% à 19,319 $ – Comment acheter LINK ⋆ Crypto new media

in

Chainlink est l’un des meilleurs projets de cryptographie de l’industrie. La plate-forme blockchain permet l’utilisation de données du monde réel provenant de sources hors chaîne.

De cette façon, un protocole de chiffrement peut collecter des informations à partir de pools de données, d’interfaces de programme d’application (API) et de plusieurs autres sources en plus de ses données en chaîne.

Cet attribut unique a fait de Chainlink la source incontournable pour toutes les plateformes de blockchain.

Son jeton LINK a connu une année exceptionnelle après avoir augmenté de plus de 300 % par rapport à son prix d’entrée de 11,87 $ le 1er janvier à 52,70 $ le 10 mai. Cela n’a pas été durable et LINK s’est effondré avec le marché plus large de la cryptographie.

Cependant, le jeton ERC-20 est en hausse au cours des dernières 24 heures et est en hausse de 3,54% et se négocie à 19,319 $.

LIEN Analyse des prix

La tendance actuelle de LINK pointe vers un marché haussier avec l’actif numérique montrant une forte volonté de dépasser la barre des 20 $.

Il pourrait franchir ce point s’il poursuit sa tendance haussière et tente de dépasser le niveau de résistance de 25 $, même s’il se négocie actuellement au-dessus du prix de la moyenne mobile (MA) sur 20 jours de 16,790 $.

Un nouveau niveau de support s’étendra probablement à la barre des 20 $, ce qui ouvrira un nouveau chapitre pour le réseau Oracle décentralisé.

Les signaux du marché sont clairement en faveur de LINK, avec un indice de force relative (RSI) à 58,77.

C’est un bon signe pour acheter LINK car son RSI est supérieur à la région de survente et inférieur à la région de surachat.

Le sentiment haussier du marché pourrait voir LINK se rapprocher de la fourchette de 30 $ au cours de la première semaine d’août ou faire face à une résistance à la fourchette de 28 $. Cependant, en cas de consolidation, il pourrait trouver un nouveau niveau de support à 25,75 $.

Pendant ce temps, le marché de la cryptographie est volatil et une correction majeure du marché pourrait entraîner une baisse de LINK plus faible que prévu. Cela pourrait le voir s’effondrer à 17 $ suite à une pression de vente et atteindre les 10 $ en dernier recours en cas de confrontation baissière.

Cependant, ce récent rallye pourrait servir de Launchpad pour le protocole décentralisé. Cela est dû à l’adoption croissante et aux cas d’utilisation de ses services Oracle.

Selon un rapport récemment publié, plus de 281 protocoles cryptographiques se sont intégrés à l’écosystème Chainlink, avec une intégration moyenne des partenaires de 1,4 par jour jusqu’à présent cette année.

Avec ses intégrations totalisant désormais 650, Chainlink a vu une augmentation de 43% de l’intégration de nouveaux projets.

Bien que plusieurs de ces protocoles soient encore en marge de l’écosystème blockchain.

De grandes perruques comme la chaîne ECO de Huobi, Alchemix, le conseil d’administration de Hedera et récemment Avalanche se sont tournées vers Chainlink pour leurs besoins en données hors chaîne.

La plate-forme de blockchain innovante destinée au sport Dotmoovs s’est également intégrée à la fonction aléatoire vérifiable (RVF) de Chainlink.

