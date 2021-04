Chainlink publie un nouveau livre blanc dans le cadre d’un virage vers des calculs de contrats intelligents

Chainlink (LINK) a dévoilé jeudi son nouveau livre blanc, qui détaille une expansion prévue et un pivot dans la création de réseaux oracle pour le calcul. La proposition verrait Chainlink généraliser son réseau oracle en une «méta couche» de réseaux Oracle décentralisés, ou DON.

La nouvelle architecture prend en charge une plus grande sélection de cas d’utilisation, étendant sa suite de services au calcul hors chaîne des données. Dans la vision de Chainlink, ces oracles informatiques créeraient une classe de «contrats intelligents hybrides» où une partie de la logique pourrait être déchargée vers les oracles.

Les nouveaux réseaux oracle continueraient à se concentrer sur des fonctions que les chaînes de blocs ou même les réseaux de couche deux ne sont pas en mesure d’exécuter, comme l’a expliqué Sergey Nazarov, co-fondateur de Chainlink, à Cointelegraph. Un exemple existant de ce cadre est la fonction d’aléa vérifiable Chainlink, qui offre un composant crucial pour toute loterie en chaîne qui a besoin d’une source fiable d’aléa. Selon Chainlink, cette dépendance fait de ces applications un exemple existant de contrats intelligents hybrides. «Les contrats DeFi, 95% d’entre eux – tout sauf les DEX – sont déjà des contrats intelligents hybrides», a ajouté Nazarov, faisant référence à leur utilisation de flux de prix externes.

Dans la vision exposée dans le livre blanc, Chainlink généraliserait et étendrait ses capacités de calcul existantes:

«L’extension ici est vraiment dans le fait que vous pouvez mettre un exécutable arbitraire dans un réseau oracle pour qu’il l’exécute. Et cela élargit considérablement ce qu’un réseau Oracle peut faire. »

Nazarov a démenti que Chainlink ne tente pas de remplacer les chaînes de blocs existantes ou les solutions de couche deux. Son objectif est d’être une solution flexible et personnalisable pour calculer les données, qui pourrait être utilisée pour mettre à l’échelle les DApp existants ou même simplement exécuter des schémas de cumul et d’autres solutions de couche deux. Chainlink offrirait le choix de mécanismes de consensus et de nœuds à chaque utilisateur individuel, qui choisirait les garanties de confiance dont il a besoin.

«Le réseau Chainlink est un ensemble configurable de validateurs qui peuvent être configurés pour faire tout ce que vous voulez. […] Ce n’est pas une blockchain. Ils [the validators] ne vous donne pas l’état et toutes les garanties d’une blockchain, mais ils peuvent vous donner tous les autres types de calcul pour lesquels vous souhaitez les configurer. »

Les utilisations pratiques d’un tel réseau dépendront largement de ce que les utilisateurs souhaitent faire, mais Chainlink s’attend à ce qu’un certain nombre de services soient prioritaires. L’un d’eux est le Fair Sequencing Service, une solution contre la valeur extractible du mineur, ou MEV. L’idée derrière la plate-forme est de laisser les oracles calculer une séquence «équitable» de transactions qui minimiserait l’extraction de valeur générée par les transactions de premier plan et d’autres techniques. Comme l’explique Nazarov, les blockchains n’ont pas une conception du temps, ce qui explique en partie pourquoi il est difficile de commander des transactions équitablement et pourquoi les réseaux oracles peuvent aider.

Les calculs basés sur Oracle pour aider certaines transactions blockchain ne sont pas entièrement nouveaux, Chainlink étant le fournisseur le plus notable de données spécialisées. Récemment, l’équipe Maker a également proposé d’utiliser son oracle dans un but similaire en vérifiant instantanément la validité d’un rollup optimiste et en facilitant les retraits instantanés de la couche deux à Dai.

Le nouveau livre blanc Chainlink introduit également une foule d’autres fonctionnalités, offrant notamment une incitation plus robuste à signaler les transactions frauduleuses appelées jalonnement super-linéaire. Dans ce mécanisme, corrompre un nœud Chainlink pour fournir de fausses données devient quadratiquement plus coûteux à mesure que plus de participation est engagée dans le réseau. Le système repose sur des preuves de fraude mathématiques qui donnent droit aux observateurs à la mise combinée de tous les nœuds s’ils signalent correctement une instance de fraude. Un attaquant potentiel devrait soudoyer tous les observateurs pour le montant total qu’ils auraient à gagner, un montant dépassant largement la mise totale.

La nouvelle conception du réseau Chainlink vise à simplifier considérablement le déploiement des contrats intelligents. Selon Nazarov, trop d’équipes sont obligées de construire une infrastructure de base juste pour prendre en charge leur DApp: