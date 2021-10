Chainlink sera utilisé par Associated Press pour enregistrer des données du monde réel sur les blockchains | CryptoGazette

Il vient d’être révélé que l’Associated Press exploite le réseau Oracle décentralisé Chainlink (LINK) afin de rendre les données accessibles sur les principales chaînes de blocs.

Chainlink est un pont capable d’apporter des informations hors chaîne aux blockchains et aux contrats intelligents.

L’agence de presse a déclaré qu’elle lançait un nœud Chainlink qui lui permettra de fournir et de vendre directement des ensembles de données sur les élections politiques américaines, les résultats sportifs, les données économiques et les données financières des entreprises – tout cela sera ensuite utilisé par des applications fonctionnant sur des blockchains.

Cette annonce s’accompagne de la popularité croissante des contrats intelligents conçus pour être des programmes infalsifiables qui exécuteront automatiquement les résultats lorsque certaines conditions sont remplies.

Chainlink est capable de jouer un rôle dans l’automatisation des processus de blockchain tels que l’alerte des marchés sur les appels aux courses politiques.

Selon les notes officielles, le directeur de la blockchain et des licences de données d’AP, Dwayne Desaulniers, a déclaré ce qui suit :

« La technologie Chainlink est le moyen idéal pour fournir aux développeurs de contrats intelligents partout dans le monde un accès direct et à la demande aux données d’appels économiques, sportives et de course d’AP.