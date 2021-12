Chainlink transforme le secteur de l’assurance | Invezz

Chainlink (LINK / USD) transforme l’industrie en alimentant la prochaine génération d’assurance basée sur la blockchain. Chainlink Decentralized Oracle Networks fournit en toute sécurité des produits d’assurance basés sur la blockchain avec accès aux données du monde réel et à l’informatique hors chaîne.

Construire avec Chainlink

Avec Chainlink, vous pouvez concevoir des produits d’assurance paramétriques sûrs. Les applications d’assurance paramétriques basées sur la blockchain ont accès à des données du monde réel, ce qui leur permet d’automatiser le traitement des réclamations et de réduire les coûts opérationnels. Désormais, les compagnies d’assurance peuvent offrir une plus grande couverture aux marchés mondiaux pour les cas d’utilisation des assurances météo, récolte, vol et voyage.

Innovation pour l’industrie de la blockchain

Chainlink Network aide à sécuriser des dizaines de milliards de valeur dans l’ensemble de l’écosystème blockchain. Il permet de tirer parti de l’infrastructure éprouvée d’Oracle et des données de haute qualité pour créer de nouveaux types de produits d’assurance (par exemple, une protection de garantie de prêt basée sur la cryptographie) pour l’écosystème de la blockchain.

Monétiser les données

Les utilisateurs peuvent monétiser leurs données en les vendant à des projets d’assurance basés sur la blockchain. Vous pouvez démarrer un nœud Chainlink pour connecter facilement vos API de données existantes à des applications de contrat intelligent sur n’importe quelle blockchain.

Les cas d’utilisation de l’assurance basée sur la blockchain incluent l’assurance récolte, inondation et vol, ainsi que l’assurance collatérale. Par exemple, les sources de données peuvent être utilisées pour permettre des paiements de sinistres rapides et automatisés en cas d’événement catastrophique.

Blockchain en assurance

L’assurance est actuellement une industrie mondiale de plusieurs milliards de dollars. Les primes d’assurance représentent près de 10 % de l’activité économique mondiale selon l’OCDE. À grande échelle, l’assurance joue un rôle essentiel dans la croissance économique et l’innovation. Dans la vie de tous les jours, l’assurance offre une tranquillité d’esprit aux propriétaires de voitures, aux voyageurs, aux propriétaires de maison, aux agriculteurs, etc.

C’est à la fois une nécessité et une réflexion après coup, car la plupart des personnes qui paient une assurance n’auront jamais à la réclamer. Cependant, ceux qui finissent par déposer des réclamations constatent souvent que le processus n’est pas aussi simple qu’il devrait l’être.

Résoudre les problèmes de transparence

En combinant des blockchains, des contrats intelligents construits dessus et des oracles décentralisés, il est possible de mettre à niveau l’infrastructure d’assurance fondamentale pour non seulement résoudre le problème de transparence, mais également rationaliser l’ensemble du processus d’assurance et rendre l’assurance accessible à l’échelle mondiale pour les consommateurs mal desservis.

Les protocoles d’assurance décentralisés offrent des capacités opérationnelles meilleures, plus rapides, moins chères et minimisant la confiance, conduisant à des réclamations d’assurance, des arbitrages et des paiements plus rapides.

