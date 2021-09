Chainlink VRF pour vérifier le caractère aléatoire des ciseaux Block Ape

Block Ape Scissors a récemment annoncé l’intégration de Chainlink sur la plate-forme en tant que fournisseur Oracle décentralisé. Chainlink est l’un des réseaux Oracle les plus utilisés et les plus fiables dans l’industrie de la blockchain. Il fournit aux clients des services de calcul hors chaîne et des données du monde réel sur les principales chaînes de blocs.

Chainlink VRF ou Verifiable Random Function a récemment été intégré sur la plateforme Block Ape Scissors. Chainlink VRF vérifiera les couches générées aléatoirement sur le protocole d’agriculture de Block Ape Scissors. Il évaluera également comment les loot boxes aléatoires sont générées.

L’intégration de Chainlink VRF sur le protocole de la ferme et les loot boxes est discutée ci-dessous :

VRF Chainlink avec protocole d’agriculture

Grâce à une fonction aléatoire vérifiable, Block Ape Scissors offrira un protocole d’agriculture de rendement personnalisé à ses contrats intelligents. Le protocole établira une couche de randomisation avant les contrats où ils doivent attribuer un pourcentage de rendement quotidien ou DPY. Block Ape Scissors peut accéder à un caractère aléatoire sécurisé par chiffrement via VRF. En retour, les utilisateurs gagneront certainement une expérience de rendement gamifiée.

Chainlink VRF to Mint Random Loot Boxes

Il est sur le point d’introduire des jetons de boîte à butin échangeables sur le marché. Cela aidera à créer des boîtes à butin grâce à un modèle de pondération probabiliste variable. Cela permettra aux utilisateurs de connaître le nombre de jetons LB utilisés pour la monnaie. Le caractère aléatoire des loot boxes est en cours de vérification via VRF. Un large éventail de NFT devrait être généré pour les jeux et les fermes.

Pour savoir comment VRF vérifie le caractère aléatoire, il faut savoir comment cela fonctionne. Techniquement, un VRF combine des données de bloc avec une clé privée pré-engagée d’oracle qui générera un nombre aléatoire et une preuve cryptographique expliquant la génération du nombre aléatoire. Les données du bloc ne sont pas connues au moment de la demande.

Un processus VRF inviolable garantira l’authenticité d’un rapport cryptographique qui finira par faire accepter aux contrats intelligents le nombre aléatoire généré. Par conséquent, Chainlink VRF assure aux utilisateurs que les nombres aléatoires générés sont justes et non tempérés ou prédits par d’autres utilisateurs, des entités extérieures, un oracle ou même par l’équipe de développement. L’ensemble du processus sera exécuté en chaîne et est automatisé.

Les organisations spécialisées dans la programmation hors chaîne et en chaîne considèrent Chainlink comme la solution idéale pour fournir des fonctionnalités aux multi-acteurs inter-plateformes et aux MAU qui construisent des chaînes de blocs.

Block Ape Scissors souhaite également inclure davantage de services décentralisés Chainlink, comme Chainlink Keepers, pour automatiser les fonctionnalités du protocole d’interopérabilité inter-chaînes et les fonctions clés des contrats intelligents sur les jeux à gagner.

L’équipe Block Ape Scissors est ravie d’alimenter ses exigences Oracle décentralisées via Chainlink. Chainlink VRFensure les intégrations de classe dans son infrastructure de services cryptographiques IBM HYPER Protect. L’équipe est également disposée à poursuivre cet engagement avec Chainlink pour introduire des mécanismes innovants dans son système.