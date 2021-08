Chainsulting suppose le développement du protocole de prêt basé sur BSC Lendefi Crypto new media

in

Lendefi, un protocole de prêt sous-garanti construit sur la Binance Smart Chain, a annoncé avoir signé un accord avec Chainsulting pour gérer et développer le protocole Lendefi à partir du 1er août.

Récemment, Lendefi a lancé son testnet pour l’utilisation publique de la plate-forme et se dirige rapidement vers son lancement sur le réseau principal sur la Binance Smart Chain.

Au cours de cette étape critique de la feuille de route, Lenefi a décidé d’engager Chainsulting comme nouveau partenaire technologique. Plus précisément, Chainsulting supervisera le déploiement du réseau principal ; veiller au respect des meilleures pratiques de sécurité pour la protection du protocole Lendefi. Chainsulting fournira le support et la maintenance du protocole de Lendefi dans la perspective du lancement du réseau principal et au-delà.

Lendefi + Chainsulting

Chainsulting est une société allemande spécialisée dans la technologie de grand livre distribué (DLT) et les actifs numériques. L’entreprise a été fondée en 2017 par ses directeurs généraux Florian Protschka et Yannik Heinze. Les services comprennent le développement, le conseil, les audits de sécurité et la recherche dans l’espace blockchain.

Les clients précédents de Chainsulting comprenaient 1inch, Unicrypt et DIA. L’historique de la société s’étend sur 4 ans et plus de 150 clients.

« Nous sommes ravis d’avoir engagé Chainsulting pour le développement futur et la gestion des protocoles de Lendefi. Je pense qu’ils ont l’expérience, l’expertise et les connaissances en sécurité pour amener Lenedefi sur le réseau principal et achever la feuille de route. »

– Scott Schulz, PDG de Lendefi

Devrait être terminé dans les prochaines semaines… le développement du protocole de Lendefi de BLABS à Chainsulting est maintenant en cours.

“Chainsulting est ravi de travailler avec Lendefi pour les amener vers le réseau principal et au-delà.”

– Yannik Heinze, responsable du développement chez Chainsulting

Le protocole Lendefi vise à fournir un trading à effet de levier et des prêts sécurisés pour les marchés des crypto-monnaies. En utilisant un modèle de prêt sous-garanti, Lendefi facilite une relation sans confiance entre le prêteur et l’emprunteur, le tout géré par le protocole pour éliminer le risque de contrepartie.

Lien source