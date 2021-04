ChainSwap augmente de 3 millions de dollars auprès d’investisseurs avec NGC Ventures & Alameda Research

8 avril 2021 11:23 & nbspUTC

Le moyeu de pont à chaînes multiples vise à relier l’ETH, le BSC et l’extérieur. Pont d’actifs inter-chaînes et centre de demande ChainSwap a clôturé un cycle de financement prévu de 3 millions de dollars avec la contribution de certains des principaux noms de DeFi et de l’industrie de la cryptographie.

Dans un communiqué du 7 avril, ChainSwap a précisé qu’il avait élevé les fonds pour précipiter son rêve de créer un hub de demandes multi-chaînes et multi-actifs.

Les participants comprenaient des grands noms de la crypto et de la DeFi tels que NGC Ventures, DAO Ventures, Alameda Research, OK Block Dream Fund, la filiale de capital-risque d’OKEx, Metaconstant Ventures, CMS Holdings, Rarestone Captial, Spark Digital Capital, SRC Capital, et plusieurs autres.

La plate-forme ChainSwap permet aux projets de faire le pont entre l’ETH, Binance Smart Chain et la Huobi Eco Chain. Cette tactique consiste à ajouter des solutions inter-chaînes pour BTC, Polkadot et Solana à l’avenir et a déjà commencé avec un pont Polkastarter lancé le 21 mars.

Le protocole prend désormais en charge 18 jetons provenant de nombreuses étapes, y compris le jeton Vortex VTX, les pièces stables RAI et FEI, POLS de Polkastarter, STRONG de Strongblock et un certain nombre de listes plus obscures qui peuvent être parfaitement permutées entre les 3 blockchains actuellement prises en charge.

Il tactique pour présenter son jeton qui sera transporté par avion pour les opérateurs de protocole et les détenteurs du jeton AntiMatter, MATTER. AntiMatter Finance est un protocole dérivé continu de DeFi en chaîne frivole qui s’exécute maintenant sur testnet.

ChainSwap est l’une des nombreuses étapes multi-chaînes entrant dans l’espace DeFi dans les nouveaux mois. Le réseau de liquidité décentralisé THORChain lancera ce qu’il appelle un «multichain chaos net» (MCCN) le 13 avril.

L’AMM multi-chaînes rivalisera avec Uniswap v3 lorsque ses énergies vivront en mai initial. Le jeton inné de Thor, RUNE, a atteint des sommets sans précédent à la fin du mois de février après que Multicoin Capital a révélé qu’il avait accumulé une position importante.

