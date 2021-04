ChainSwap lève 3 M $ auprès d’investisseurs, dont Alameda Research et NGC Ventures

Pont d’actifs inter-chaînes et centre d’applications ChainSwap a clôturé un cycle de financement stratégique de 3 millions de dollars avec la participation de certains des plus grands noms de la finance décentralisée et de l’industrie de la cryptographie.

Dans une annonce du 7 avril, ChainSwap a déclaré avoir levé des fonds afin d’accélérer sa vision de créer un hub d’applications multi-chaînes et multi-actifs.

Parmi les participants figuraient des grands noms de la cryptographie et de la DeFi tels que Alameda Research, la filiale de capital-risque OK Block Dream Fund, NGC Ventures, Spark Digital Capital, Metaconstant Ventures, CMS Holdings, Rarestone Captial, SRC Capital, DAO Ventures et un certain nombre d’autres.

La plate-forme ChainSwap permet aux projets de faire le pont entre Ethereum, Binance Smart Chain et Huobi Eco Chain (Heco). Il prévoit d’ajouter à l’avenir des solutions inter-chaînes pour Bitcoin, Polkadot et Solana et a déjà commencé avec un pont Polkastarter lancé le 21 mars.

Le protocole prend actuellement en charge 18 jetons de diverses plates-formes, y compris les pièces stables RAI et FEI, POLS de Polkastarter, le jeton Vortex VTX, STRONG de Strongblock et un certain nombre de listes plus obscures qui peuvent être échangées de manière transparente entre les trois chaînes de blocs actuellement prises en charge.

Il prévoit de lancer son propre jeton qui sera parachuté pour les utilisateurs du protocole et les détenteurs du jeton AntiMatter, MATTER. AntiMatter Finance est un protocole dérivé perpétuel DeFi en chaîne léger actuellement en cours d’exécution sur testnet.

ChainSwap est l’une des nombreuses plates-formes multi-chaînes entrant dans l’espace DeFi ces derniers mois. Le réseau de liquidité décentralisé THORChain lancera ce qu’il appelle un «multichain chaosnet» (MCCN) le 13 avril.

L’AMM multi-chaînes sera en concurrence avec Uniswap v3 lors de sa mise en service début mai. Le jeton natif de Thor, RUNE, a atteint des sommets sans précédent à la fin du mois de février après que Multicoin Capital ait révélé qu’il avait accumulé une position importante.