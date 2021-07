Chair de poule et 4 autres projets de George A. Romero qui ne se sont jamais produits

Jacaranda Joe

Ce dernier film de George A. Romero a en fait été produit, mais il n’a jamais été visionné publiquement. À l’été 1994, Romero est allé dans un collège en Floride et a créé ce qui est connu sous le nom de Jacaranda Joe, un film de près de 20 minutes sur une petite ville infestée de touristes après une vidéo de ce qui semble être Big Foot. est montré sur ce qui a été décrit par le système de bibliothèque de l’Université de Pittsburgh comme étant un talk-show de type Geraldo Rivera qui fait sortir tout le monde du bois.

Lorsque des chercheurs de l’Université de Pittsburgh parcouraient le matériel donné dans les archives de George A. Romero, ils ont découvert un script complet, des storyboards et une copie de travail VHS (moins les titres et les crédits) de Jacaranda Joe. Pourtant, le film n’a jamais été diffusé dans son intégralité et reste un mystère pour les fans et les collègues de Romero, car aucun des collaborateurs habituels du défunt réalisateur n’a été impliqué dans le film à quelque titre que ce soit.