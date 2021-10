Chaire de la Fed sur la hausse de l’inflation, les millions de portefeuilles crypto de Robinhood, NFT Unicorn + Plus d’actualités

Le président de la Fed, Jerome Powell. Source : une capture d’écran vidéo, Youtube, NBC News

Obtenez votre condensé quotidien d’actualités liées aux crypto-actifs et à la blockchain – en enquêtant sur les histoires qui passent sous le radar de l’actualité crypto d’aujourd’hui.

____

Actualités économiques

L’inflation élevée est « susceptible de durer plus longtemps que prévu et jusqu’à l’année prochaine », Réserve fédérale Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré aujourd’hui, comme l’a rapporté .. La banque est également « en bonne voie » pour commencer à réduire ses achats d’actifs et la Fed « utiliserait certainement [its] outils », si « un risque que l’inflation augmente de manière persistante ». (Apprendre encore plus: L’inflation fait peur dans une reprise inconnue)

L’actualité des investissements

La liste d’attente pour Robin des BoisLe portefeuille de cryptomonnaies compte désormais plus d’un million de clients, a déclaré le PDG de Robinhood, Vlad Tenev, lors du sommet Disruptor 50 de CNBC. Il a ajouté que « la crypto est là pour rester » et que sa nature mondiale l’a rendue attrayante pour les investisseurs. Constructeur d’infrastructure de paiement XanPiscine a levé 27 millions de dollars dans un tour de table de série A mené par Valar Ventures. La société cherche maintenant à consolider sa présence dans la région Asie-Pacifique et à élargir son offre de produits, ont-ils déclaré.

Flux de blocs a annoncé l’achèvement de la sixième tranche du Blockstream Mining Notes (BMN), qui était la plus grosse tranche émise à ce jour à 13,9 millions d’euros (16,1 millions de dollars). Le BMN offre aux investisseurs éligibles une exposition à l’extraction de bitcoins via un jeton de sécurité, où chaque BMN1 donne droit aux investisseurs jusqu’à 2 000 TH/s de bitcoins extraits dans les installations minières de Blockstream.

Actualités NFT

Jeton non fongible (TVN) entreprise Bonbons numérique mentionné il a finalisé un tour de financement de série A de 100 millions de dollars, qui valorise la société à 1,5 milliard de dollars. Le capital nouvellement levé sera utilisé pour financer leur expansion future, ont-ils ajouté.

L’économiste annoncé ils vendent leur couverture, inspirée d’Alice au pays des merveilles, en NFT. L’enchère en ligne se déroulera sur la plateforme NFT Fondation du 25 au 26 octobre, où tout le monde peut enchérir, et les bénéfices iront à La Fondation Éducative Economist charité. Suite commerciale NFT Mojito a annoncé avoir levé 20 millions de dollars lors de son premier tour de table avec une valorisation de 100 millions de dollars. L’équipe tirera parti de son financement pour créer une suite commerciale qui combine la technologie Web 3.0 avec des API et des SDK personnalisables, ont-ils déclaré.

Actualités minières

Société minière de Bitcoin (BTC) Génération Greenidge a déclaré qu’il envisageait une expansion au Texas et l’achat d’un site en Caroline du Sud. La société a conclu un accord avec un développeur sur six sites au Texas en tant qu’emplacements potentiels pour les centres de données, qui ont une capacité électrique de 2 000 MW et certains ont accès à la production d’énergie éolienne et solaire.

Actualités bancaires

Les banques espagnoles se préparent à offrir des services de cryptographie à leurs clients, mais sont frustrées par le manque de clarté de leur banque centrale, a rapporté El Pais. La Banque d’Espagne a précédemment déclaré qu’elle fournirait des instructions aux entités souhaitant s’inscrire pour fournir des services de cryptographie, mais les banques attendent toujours des instructions.

Nouvelles de la criminalité

7 millions USD en BTC détenus par le Côté obscur groupe de ransomware est en mouvement, cinq mois après l’attaque contre Pipeline colonial qui a paralysé les approvisionnements en carburant le long de la côte est des États-Unis, selon la société d’analyse blockchain Elliptique. Ces fonds étaient restés en sommeil depuis la fermeture du groupe le 13 mai.

Actualité de la réglementation

Six géants de la technologie : Google, Amazon, Pomme, Facebook, Carré, et Pay Pal ont reçu l’ordre de remettre des informations relatives aux paiements aux États-Unis Bureau de la protection financière des consommateurs (CFPB). Le CFPB a été chargé par le Congrès de garantir une concurrence loyale sur les marchés des paiements, compte tenu de l’immense taille de ce groupe d’entreprises et donc de leur capacité à monétiser les données sur les habitudes de consommation des clients.

La source

Liens sponsorisés

Lien source

Le poste Fed Chair On Higher Inflation, Robinhood’s Million Crypto Wallets, NFT Unicorn + More News est apparu en premier sur Сryptonewmedia.