Chaise de fitness pour s’entraîner pendant que vous travaillez

Comme la plupart des gens attachés à leur bureau, j’ai des inquiétudes quant à un mode de vie aussi sédentaire. J’ai eu un bureau debout il y a quelque temps et j’ai été satisfait de la différence qu’il a fait. Cependant, je passe toujours une bonne partie de mon temps assis et je ne pouvais m’empêcher de penser à remplacer ma chaise de bureau par un vélo de bureau. L’entreprise qui fabrique mon bureau debout fabrique également des chaises de fitness, alors je me suis dit pourquoi ne pas essayer ? Ceci est la revue FlexiSpot Sit2Go.

Ce que vous devez savoir sur le FlexiSpot Sit2Go

Kris Carlon / Autorité Android

FlexiSpot Sit2Go : 399,99 $ / 399,99 £ / 329,99 €

FlexiSpot Sit2Go Pro : 449,99 $ (États-Unis uniquement)

La chaise de fitness Sit2Go est à la fois un vélo d’appartement et une chaise de bureau, vous permettant de brûler des calories tout en étant assis à votre bureau. En plus d’être un vélo de bureau, il fonctionne également comme n’importe quel autre vélo stationnaire. Ainsi, une fois la journée de travail terminée, vous pouvez le sortir de votre bureau à domicile et parcourir confortablement quelques kilomètres devant la télévision avant le dîner.

Le FlexiSpot Sit2Go est doté d’une large selle en gel et d’un dossier entièrement en maille pour une circulation d’air accrue et un confort d’assise toute la journée. Il n’a pas de fixation de table pour ordinateur portable, vous devrez donc l’associer à votre bureau ordinaire ou à votre bureau debout.

Il est réglable en hauteur et, selon mon expérience, il est confortable de taper à des hauteurs allant de ~ 80 à 110 cm (jusqu’au bas de votre bureau). Bien qu’il fonctionne techniquement avec n’importe quel bureau statique ou debout, vous pouvez le placer sous grâce à sa largeur étroite – 42 cm d’une pédale à l’autre – sachez que si vous prévoyez réellement de pédaler, vous avez besoin d’espace pour vos genoux. Je mesure 6 pieds 2 pouces avec de longues jambes et je ne pourrais pas faire du vélo sans me cogner les genoux si le bas de mon bureau était à moins d’un mètre du sol. Ceci est important à prendre en compte si vous n’avez pas de bureau réglable en hauteur.

L’installation de la chaise de fitness Sit2Go est aussi rapide que de fixer le siège et les pédales et de replier les pieds de la roulette arrière. Dès que vous vous asseyez, les roues se bloquent ; se lever et ils roulent à nouveau librement. Une palette sous l’assise vous permet de relever ou d’abaisser l’assise rapidement et vous pouvez apporter des ajustements mineurs au positionnement horizontal de l’assise et du dossier lors de l’assemblage. J’aime la qualité de construction du Sit2Go – il est très robuste et stable – mais il est assez lourd si vous prévoyez de le monter ou de descendre les escaliers régulièrement.

Le Sit2Go est disponible en noir ou en blanc. Il existe également un modèle Sit2Go Pro aux États-Unis qui coûte 50 $ de plus et qui a une deuxième palette sous le siège pour vous permettre de faire glisser le siège vers l’avant et l’arrière ainsi que de haut en bas. Il existe également des versions disponibles avec un style de siège plutôt « selle de vélo » et avec un support pour ordinateur portable.

Ce qui est bon?

Kris Carlon / Autorité Android

Ayant été déçu par des produits de vélo de bureau similaires dans le passé, j’ai été agréablement surpris par la gamme de réglages de résistance sur le Sit2Go. Je suis un cycliste, donc je veux vraiment qu’un vélo d’appartement – même une chaise de bureau hybride comme celle-ci – puisse me fournir une large gamme de réglages de difficulté. Le FlexiSpot Sit2Go fait cela.

J’ai été agréablement surpris par la gamme de réglages de résistance sur le Sit2Go.

Sur les réglages les plus faciles, le Sit2Go offre une croisière décontractée, le genre de chose que vous voudrez peut-être si vous vous réhabilitez, si vous n’êtes pas très en forme ou si vous voulez simplement bouger un peu tout en travaillant sans transpirer. Basculez le cadran sur le côté dur et c’est un pédalage incroyablement lourd, comme monter une côte – ce n’est certainement pas quelque chose que vous voulez faire au milieu d’un appel Zoom.

La raison pour laquelle j’aime la gamme de résistance ici est que cela signifie que le Sit2Go peut évoluer avec vous à mesure que votre condition physique augmente. J’ai demandé à FlexiSpot à quoi correspondaient les réglages de résistance et ils m’ont dit qu’à 60 tr/min, le réglage le plus bas est de 20 ± 5 W et à l’extrémité supérieure 145 ± 5 W. Pour référence, les athlètes d’élite génèrent entre 300 et 400 W, la personne moyenne autour de 150 W. Maintenir quelque chose au-dessus de 100W tout au long de la journée, même en courtes rafales, va faire au moins une sorte de différence dans votre dépense calorique.

Le Sit2Go est incroyablement silencieux et vous ne réalisez même pas que vous pédalez la moitié du temps.

Pour quelqu’un comme moi (cycliste semi-fit 165 livres/75 kg), je peux rouler sans réfléchir tout au long de la journée en mode de difficulté moyenne, puis augmenter les choses quand je veux un entraînement plus dur plus tard. Que je puisse faire tout cela sur une seule machine qui est aussi une chaise de bureau, c’est plutôt bien. Le meilleur, c’est que vous ne réalisez même pas que vous pédalez la moitié du temps et que le Sit2Go est incroyablement silencieux, vous n’ennuierez donc personne autour de vous non plus.

L’affichage numérique affiche tous les éléments habituels : minuterie, vitesse, distance, calories brûlées, odomètre et tr/min (il vous suffit de retirer le panneau avant pour insérer deux piles AA). Vous pourriez être surpris à la fin de votre journée de travail de voir à quel point vous avez pédalé sans même vous en rendre compte. Vous pouvez facilement brûler entre 500 et 600 calories par heure, ce qui est assez fantastique par rapport à ce que vous brûleriez normalement en étant assis inactif à un bureau.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Kris Carlon / Autorité Android

Même avec le siège à toute sa hauteur, le Sit2Go offre une position de cyclisme assez étroite pour les utilisateurs plus grands – vous pouvez voir à quelle distance de l’extension complète ma jambe se trouve sur la photo ci-dessus. Si vous n’êtes pas un cycliste, vous ne le remarquerez peut-être même pas, mais si vous roulez régulièrement, vous constaterez que les sollicitations musculaires sont un peu inhabituelles. C’est moins préoccupant si vous brûlez simplement quelques calories à votre bureau pendant la journée, mais si vous voulez enregistrer de sérieux kilomètres sur le Sit2Go, cela devient plus visible et moins confortable. Une fixation de selle de vélo en option avec un mât de siège plus long ou allongé serait un excellent ajout si FlexiSpot écoute.

Le Sit2Go offre une position de cyclisme assez étroite pour les utilisateurs plus grands.

En parlant de confort, le siège lui-même est décent mais pas exceptionnellement confortable. En ce qui concerne les chaises de bureau ordinaires, c’est raisonnablement comparable, mais si vous avez actuellement une très belle chaise de bureau, préparez-vous à une descente afin de profiter de l’exercice à votre bureau. J’ai essayé de transformer cela en une bonne chose : chaque fois que je sentais que le Sit2Go devenait un peu inconfortable, je passais du vélo à la position debout à mon bureau. Plus vous intégrez de variété dans votre journée, mieux c’est.

Avis FlexiSpot Sit2Go : Dois-je l’acheter ?

Kris Carlon / Autorité Android

À 249 $ (PDSF de 399 $, actuellement en vente), le Sit2Go est une très bonne option si vous voulez une chaise de bureau de base combinée à un vélo de fitness supérieur à la moyenne. Ce n’est pas ce que je considérerais comme un remplacement de chaise de bureau toute la journée en termes de confort, je vous recommanderais donc de l’utiliser en plus d’une chaise de bureau ordinaire ou avec un bureau debout afin de pouvoir changer les choses. C’est certainement toujours plus confortable que de rester assis sur une selle de vélo toute la journée et la possibilité de faire de l’exercice tout en travaillant vaut un peu d’inconfort.

En ce qui concerne la partie cycle de bureau de l’équation, j’ai été impressionné. Il possède toutes les caractéristiques de lecture habituelles que l’on peut attendre d’un vélo stationnaire, ainsi qu’une large gamme d’options de résistance adaptées aux débutants complets et aux cyclistes actifs. Il est bien conçu, bien construit, assez élégant pour ce qu’il est et silencieux, ce qui signifie que vous pourriez l’utiliser dans un environnement de bureau ouvert. Personnellement, je vais bien laisser celui-ci à la maison avec mes aisselles moites, mais je l’ai quand même intégré avec plaisir à mon travail d’entraînement à domicile.

Fauteuil de fitness 2 en 1 FlexiSpot Sit2Go