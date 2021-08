Chaleur, humidité et tempête tropicale attendues dans la fermeture de Tokyo

in

Les infections au Covid-19 à leur plus haut point à Tokyo 0:33

. – La chaleur, l’humidité et les systèmes tropicaux ont été l’ennemi juré des athlètes pendant ces Jeux olympiques, et le week-end de clôture en apportera encore plus.

Bien que la chaleur et l’humidité en juillet soient courantes, ces niveaux étaient supérieurs à la moyenne. Les systèmes tropicaux peuvent également se produire en juillet, mais traditionnellement, les mois les plus intenses au Japon sont août et septembre.

Les organisateurs ont essayé d’aider les athlètes à échapper à la chaleur et à l’humidité en changeant les lieux et les heures des événements au cours des premières semaines, mais la chaleur et l’humidité affecteront toujours le prochain marathon.

Chaleur et humidité : une combinaison critique

Il ne s’agit pas seulement des températures, mais aussi de l’humidité. Lorsque les deux sont élevés, les conditions peuvent être accablantes pour les athlètes.

Lorsque le corps devient trop chaud, il transpire pour se rafraîchir. Mais si la sueur ne peut pas s’évaporer, le corps ne peut pas réguler sa température. Nous avons besoin de l’évaporation pour refroidir efficacement le corps.

Lorsque l’humidité relative est élevée, le taux d’évaporation du corps diminue, selon le National Weather Service. En d’autres termes, le corps humain se sent plus chaud dans des conditions humides.

Pour retrouver des températures plus fraîches, les épreuves marathon des Jeux Olympiques se déroulent ce week-end à Sapporo.

Sapporo, à environ 800 kilomètres au nord de Tokyo, peut être jusqu’à 22°C plus basse.

Mais les températures élevées qui affectent Tokyo se propagent à travers le pays. Samedi, il fera plus froid à Tokyo qu’à Sapporo. En raison des prévisions de pluie, la température maximale de Tokyo samedi sera de 31,1°C, tandis que celle de Sapporo sera de 33,8°C.

Le marathon féminin aura lieu le samedi matin, tandis que les hommes courront le dimanche. Ce week-end, Sapporo connaîtra des minimums matinaux d’environ 25 degrés et des maximums nocturnes de 32,2 °C à 33,8 °C. Ces températures se situent entre 5 et 7 degrés au-dessus de la normale.

Les températures lors des deux courses seront vraisemblablement comprises entre 26°C et 30°C. Une humidité relative de 70% à 80% vous fera vous sentir plus au chaud.

Les organisateurs ont décalé le départ de la course féminine une heure plus tôt, à 6 heures du matin, pour éviter la chaleur.

“La santé et le bien-être des athlètes sont les principales priorités des organisateurs. Après avoir reçu les conseils de l’équipe médicale de l’Association mondiale d’athlétisme et examiné toutes les autres considérations, l’Association mondiale d’athlétisme (WA), le Comité international olympique (CIO) et le comité d’organisation de Tokyo 2020 a tenu une série d’entretiens aujourd’hui et a confirmé le changement d’heure », indique un communiqué de Tokyo 2020.

Mais ce temps sera-t-il celui qui fera la différence ? Le lever du soleil à Sapporo est maintenant vers 4h30 du matin. Si la course commence à 7h du matin, le soleil sera éteint depuis 2h30 avant le départ de la course.

En comparaison, disons que vous êtes un coureur essayant de vaincre la chaleur avec une séance d’entraînement précoce à Atlanta, où le lever du soleil se situe vers 6 h 50. Ce serait comme faire votre entraînement entre 9 h 30 et 11 h 30, pas exactement le moment idéal pour courir.

Le seul soulagement de la température pourrait provenir d’une tempête tropicale qui déversera des seaux d’eau sur les athlètes ce week-end.

Une tempête tropicale va frapper Tokyo ce week-end

Les Jeux olympiques ont déjà été touchés par un système tropical lorsque Nepartak a touché terre la première semaine. Maintenant, une autre tempête tropicale Mirinae affectera le week-end dernier. Des épreuves comme l’aviron ont été reportées de deux jours en raison de la tempête.

Le centre de la tempête devrait passer juste au sud-est de Tokyo dimanche matin.

Pour le moment, il semble que la plupart des pluies se produiront entre samedi soir et la première moitié de dimanche. Quelques averses éparses et orages pourraient persister dans la soirée pour la cérémonie de clôture. Il y aura quelques rafales de vent, en particulier dans la première moitié de dimanche, mais elles ne devraient pas être trop dommageables car Mirinae devrait rester une tempête tropicale de moyenne portée.

La cérémonie de clôture aura lieu ce dimanche à 20h00 heure locale (7h00 HAE).