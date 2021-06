Chaleur mort parmi le public en course pour la quatrième œuvre d’art du socle

Une enquête menée par les sondeurs YouGov a trouvé deux grands favoris sur les six propositions actuellement à l’étude pour l’œuvre d’art publique la plus célèbre de la capitale.

Interrogés sur les œuvres qu’ils aiment, plus de la moitié (53%) ont choisi Antelope de Samson Kambalu qui revisite une photographie d’un prédicateur africain John Chilembwe et du missionnaire britannique John Chorley qui montre Chilembwe dominant l’autre homme.

Un nombre similaire (51%) a déclaré avoir aimé On Hunger and Farming in the Skies of the Past 1957-1966 d’Ibrahim Mahama, qui est une reconstitution d’un grand silo à grains du Ghana des années 1960 rempli de plantes vivantes.

Mais c’était une mauvaise nouvelle pour The Jewellery Tree de Nicole Eisenman avec plus de la moitié des Londoniens (53%) n’aimant pas la pièce,

Il recrée l’objet à une échelle géante avec des médailles militaires et des canettes de bière qui y sont suspendues.

Cependant, la pièce ne s’est pas bien passée.

La sculpture actuelle, The End de Heather Phillipson, comprend un drone au sommet d’une cerise sur un énorme tourbillon de crème fouettée.

Les commandes précédentes incluent la sculpture de Marc Quinn de l’artiste handicapée Alison Lapper alors qu’elle était enceinte et la réplique de Yinka Shonibare du HMS Victory dans une bouteille en verre

Une décision est attendue le mois prochain sur les travaux qui auront lieu sur le socle.

:: YouGov a interrogé 1 018 Londoniens entre le 22 et le 24 juin.