Chaleur pas chère ⋆ 10z virale

Ace est-il prêt à foncer ?

À peine. Et dans l’épisode 3 de la saison 1 de Heels, lui et Jack se battent amèrement à ce sujet.

Jack veut toujours générer de la chaleur et captiver la foule, mais sa concentration sur l’histoire pourrait nuire à ses relations en dehors du ring.

Avant d’en venir à cette histoire, il y a quelques autres sujets à discuter.

Alison a gardé ses amis d’université dans l’ignorance de sa famille, mais ils ont adopté la lutte et son mari sexy comme le méchant avec vigueur.

C’était comme un poids sur ses épaules.

Dès qu’elle les a vus s’amuser et vraiment s’y mettre, elle s’est considérablement détendue. Après tout ce qu’elle fait, elle méritait la nuit, et j’espère que d’autres viendront pour elle au fur et à mesure que la saison avance.

Même si le dernier combat d’Ace sur le ring était relativement traumatisant, Jack s’appuyait sur cet élan et espérait capter le public avec un showman nommé Ricky Rabies.

Jack couvrait ses paris pour montrer qu’il avait beaucoup plus dans sa manche pour les divertir même si Ace partait.

Ace était sur la carte, mais il combattait Bobby Pin, qui s’amuse et essaie de s’intégrer. Son excitation est captivante. Qui n’aime pas un gars qui appelle ses parents pour se vanter d’être sur le ticket ou qui échoue lamentablement dans les farces ?

Eh bien, c’est peut-être Rooster. Rooster pensait qu’il devrait se battre contre Ace, et il essayait d’attraper Jack pour qu’il en reparle. Il a fallu quelques faux départs, mais quand ils ont parlé, cela a eu du sens.

Bien sûr, Jack a choisi Bobby, mais c’est parce qu’il est si malléable.

Avec sa personnalité, Rooster n’est pas quelqu’un qui peut être utilisé et manipulé pour l’histoire de quelqu’un d’autre. S’il y a une célébrité dans son avenir, ils doivent bien l’écrire. Cela a semblé le satisfaire, et cela m’a fait.

Maintenant, disséquons la dynamique de la famille Spade.

Obtenir toute l’étendue de la mort de Tom Spade ajoute une autre couche de tragédie à l’histoire de la famille Spade.

Nous avons appris dans l’épisode 1 de la saison 1 de Heels qu’Ace marchait sur les traces de son père comme un visage dans le ring et un talon hors de celui-ci. Il a tellement de lui-même enveloppé dans son image de son père.

Cela frottait Jack dans le mauvais sens, et bien que Tom soit dans l’esprit de Jack depuis qu’il a tout le goût de diriger la ligue, comment il a essayé d’éclairer Ace sur les pièges d’être comme Tom, cela n’a pas bien atterri.

Le suicide est impossible à comprendre. Si quelqu’un est malade et perd ses facultés, il n’est pas trop difficile de se mettre à sa place avec la lutte qu’il faut pour choisir la mort pour toutes les raisons qui font de nous des humains.

Mais avec Tom Spade, ce n’était pas du tout facile à comprendre.

Son histoire sur le ring n’était que sourires, acclamations, héroïsme. Mais, hors de lui, il était cruel.

Nous n’avons pas beaucoup de connaissances sur Tom en tant que mari et père.

Nous savons que Jack essaie très fort d’être bon dans les deux cas, mais il semble plus probable qu’il essaie de ne pas être son père que de l’imiter.

L’image d’Ace de son père est plus le héros. Il veut suivre ses traces, étant le visage que la foule adore. Jack a vu son père pour ce qu’il était, et il lui est difficile de justifier ses personnalités de duel dans et hors du ring.

En faisant pression sur Ace pour qu’il soit un talon, Jack espère peut-être qu’il pourra influencer le comportement d’Ace en dehors du ring. Comme nous l’avons vu, il a besoin d’aide.

Mais la méthode de Jack me rappelle ce que les gens disent des alcooliques. Vous ne pouvez pas arrêter de boire tant que vous ne le faites pas pour vous-même. Essayer d’arrêter pour les autres ne réussit jamais.

Au début, Ace espérait pouvoir à nouveau conquérir la foule avec un discours incroyable. Crystal avait des doutes sur ses mots pratiqués, mais Jack ne le changerait pas.

Lui et Ace ont eu une bonne conversation. Jack a essayé de comprendre pourquoi Ace voulait quitter le Duffy Dome où il pourrait être un gros poisson dans une petite mer pour sauter dans les grandes ligues où il pourrait devenir un petit poisson dans une grande mer.

Jack était sûr qu’Ace pourrait s’en sortir, et ce serait bon pour l’histoire. Willie n’était pas d’accord, mais la focalisation laser de Jack peut être préjudiciable.

Quel que soit son processus de pensée, Jack a finalement réalisé à quel point il avait tort quand Ace ne pouvait pas changer d’avis, et alors que le public le huait et lui jetait des ordures, il s’est effondré mentalement et a quitté le ring.

Jack devait avoir l’impression de voir Ace imploser sous ses yeux, alors il a largué cette bombe sur leur père au pire moment possible. C’était par désespoir que leur dispute s’intensifiait. C’était un claquement de porte sur leur conversation.

Ace : Bien sûr que tu es d’accord avec les gens qui te détestent, Jack. Ça vient naturellement.

Jack : Ecoute-moi, merde. Vous êtes une putain d’heure amateur parce que vous ne comprenez pas la différence entre applaudir et huer et générer de la chaleur ! Générer de la chaleur, c’est ton putain de boulot ! Tu ferais un très bon talon, Ace.

Ace : Enlève tes putains de mains de moi !

Jack : Qu’est-ce qui ne va pas avec le fait d’être un talon ?!

Ace : C’est toi le putain de talon ! Je suis le putain de visage ! Papa était un visage ! Mets ça dans ta putain de tête.

Jack : Papa était un visage. Tom Spade était un visage. Ouais, parce que c’était un bon gars. C’était un vrai bon gars. [pause] Il savait que tu étais à la maison.

Le suicide de Tom ne semblait pas planifié.

Là encore, il aurait pu sembler si désinvolte parce qu’il a vu la lumière au bout du tunnel. Tout semblait si normal que même saisir l’arme ne semblait pas anormal.

Il n’hésita pas une seconde. C’est mystifiant.

Mais une chose ne l’était pas. Tom savait que son fils était dans la maison. Jack a porté un coup à Ace qui a secoué son monde tel qu’il le connaissait. C’est inconcevable de penser que votre père a été si insensible qu’il a laissé ce sac lourd à vos pieds.

Mais, d’une certaine manière, les paroles de Jack ont ​​atteint son objectif. Il voulait qu’Ace soit un talon.

Ace et Bobby ont fait un sacré spectacle, cimentant Ace comme un talon. Tout le monde en était ravi, sauf Ace.

As: [to Crystal] Dégage de moi. Je ne suis pas ton putain de petit-ami. Puis-je être clair ? Putain de christ.

Jacques : Hé ! Whoa, whoa, whoa !

Ace : Quoi, Jack ? Quel est le problème? Oh, tu as quelque chose à dire aussi, Willie ? Vas-y, salope !

Jacques : Hé ! Qu’est-ce que tu fous ?! [walks a way] [whispering] Hey. À quel moment penses-tu que ça va être OK de traiter Willie de garce ? Qu’est-ce qui ne va pas?

Ace : C’est ce que tu voulais, non ? [crying] Je suis un talon maintenant.

C’est peut-être juste le point culminant de tout ce qu’il a absorbé récemment, mais la façon dont il a traité Willie et Crystal était terrible, en particulier Crystal.

Elle a été là pour lui, l’encourageant à faire de son mieux, quoi que ce soit.

Elle voit son potentiel comme un talon parce qu’elle comprend le sport. Ace était plus absorbé par ce que le sport lui faisait ressentir que par la compréhension de la puissance du talon.

J’espère qu’il le comprendra assez tôt. Il pourrait avoir une vue d’ensemble maintenant que Wild Bill est de retour en ville.

Il a tellement essayé de faire en sorte qu’Ace le rejoigne dans la cour des grands, mais il a été misérable, s’enivrant dans un état pour survivre.

On pouvait dire qu’il se sentait dévalorisé et avait à nouveau besoin d’attention. Vieillir est une garce, et cela doit être bien pire quand vous avez survécu à votre valeur aux yeux de la foule.

Je peux dire que la seule chose que je n’ai jamais vue venir était Chris Bauer, les fesses nues et flottant dans la brise. Ce gars est toujours une star, mais il fait un effort supplémentaire pour être aussi audacieux que possible avec Wild Bill.

Bien sûr, alors que son monde s’effondrait autour de lui, il est allé voir Willie.

Willie peut être dur avec Crystal, mais elle a vécu la vie. Et quand elle dit qu’elle pense que Crystal est trop bien pour ça, c’est un compliment. La dernière chose dont Crystal a besoin, c’est de finir comme le valet de Ricky.

Apprendre à savoir qui étaient Wild Bill et Willie à travers le présent offre beaucoup à Heels.

Bauer et Mary McCormack se démarquent dans tout ce qu’ils font. Ils sont très similaires dans leurs styles, un peu pessimistes avec un esprit pétillant qui cache un cœur énorme.

Il y a déjà tellement d’émotion dans ce spectacle. Pouvons-nous encore gérer plus? Eh bien, nous allons bien essayer.

Modifier Supprimer

Carissa Pavlica est rédacteur en chef et rédacteur et critique pour TV Fanatic. Elle est membre de la Critic’s Choice Association, aime encadrer des écrivains, converser avec des chats et discuter avec passion des nuances de la télévision et du cinéma avec quiconque veut bien l’écouter. Suivez-la sur Twitter et envoyez-lui un e-mail ici à TV Fanatic.