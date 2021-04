Challenge Salou célèbre la journée internationale du sport avec l’ouverture des inscriptions

04/08/2021 à 12:58 CEST

Sport.es

Hier, mardi 6 avril, coïncidant avec la Journée internationale du sport, DÉFIERSALOU a ouvert les inscriptions, avec un prix promotionnel pendant 24 heures, pour sa prochaine édition qui se tiendra le 3 octobre 2021.

Ce test du circuit international DÉFIERFAMILY est l’un des rendez-vous triathlon les plus remarquables. Les participants pourront choisir entre la modalité À mi-distance (1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied) ou Distance courte (1,9 km de natation, 60 km de vélo et 11 km de course à pied). Ongle édition exclusive qui, en raison de problèmes de pandémie, sera limité à 1 000 personnes.

La ligne d’arrivée sera située sur la Plaça de les Comunitats Autònomes, l’épicentre du triathlon tout le week-end. Avec un circuit cycliste rapide et une course à pied le long de la promenade, la course ne laissera aucun participant indifférent. De plus, le test peut être suivi en ligne via le streaming.

Il est à noter que le DÉFIERSALOU distribue non seulement 25000 € de prix, mais c’est aussi une épreuve de qualification pour la Coupe du Monde (LACHAMPIONNAT) qui se tiendra à Samorin, Slovaquie.

Comme nouveauté, le DÉFIERSALOU 2021 fera partie de la Classement National du Triathlon Moyenne et Longue Distance (FETRI) doté de 10 000 € de prix.

Consolidation internationale

Après avoir épuisé et clôturé les inscriptions dans les deux dernières éditions, DÉFIERSALOU a consolidé son prestige international avec une liste spectaculaire de triathlètes qui dépassent les 40 pays représentés et avec plus de 70 triathlètes professionnels qui prennent le départ PRO.

Le Festival: animations tout le week-end

Au-delà du triathlon courte et moyenne distance, DÉFIERSALOU présente LEFESTIVAL, une offre d’activités pour que les familles puissent aussi vivre une expérience unique et profiter de ce merveilleux sport qui allie famille et sport.

En plus d’une fantastique Expo en accès gratuit dans le Resort La Siesta de Salou, vendredi après-midi, il y aura un «Meet & Greet & rdquor; avec les meilleurs athlètes professionnels du test. Le samedi matin, ce sera au tour de l’épreuve de natation «Open Water» et de la course familiale de 4 km «Breakfast Run & rdquor; où le circuit et le «Junior Challenge», la course à pied des plus petits seront reconnus. Plus tard, la «Pasta Party & rdquor; et le «Challenge Women & rdquor; complètera l’offre d’activités la veille du DÉFIER.