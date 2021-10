‘Chalo Delhi’: les agriculteurs tentent de renouveler leur protestation et demandent des renforts avant l’audience cruciale du SC

Plusieurs syndicats d’agriculteurs ont appelé « Chalo Delhi » à renouveler la manifestation, demandant aux agriculteurs de tous les États de se joindre aux manifestants aux frontières de Delhi.

Dans la perspective d’une audience clé de la Cour suprême prévue jeudi, les agriculteurs qui protestaient contre les trois lois agricoles du Centre ont demandé des renforts aux frontières de la capitale nationale. Le Samkyukt Kisan Morcha, un organisme qui chapeaute les syndicats agricoles à la tête de la manifestation, a exhorté les manifestants à rejoindre le mouvement aux frontières de Delhi en provenance du Pendjab, de l’Haryana, de l’Uttar Pradesh et d’autres États.

L’appel du SKM à protester contre le « rail roko » à travers le pays a affecté les opérations ferroviaires au Pendjab et dans l’Haryana. L’appel a reçu une réponse mitigée dans d’autres États du nord et peu ou pas de réponse dans le reste des États.

Plus tôt ce mois-ci, la Cour suprême avait déclaré qu’elle examinerait le 21 octobre si le droit de manifester était absolu et déciderait également si les agriculteurs ont le droit de descendre dans la rue lorsque la question de la manifestation est devant les tribunaux.

La plus haute juridiction avait demandé à un groupe d’agriculteurs contre quoi il voulait protester, étant donné que les lois ne sont pas en vigueur et ont été suspendues.

Un banc dirigé par le juge AM Khanwilkar a également déclaré que lorsque des incidents comme Lakhimpur Kheri se produisent, « personne n’assume la responsabilité » et a ajouté qu’il examinera si un parti qui a déjà saisi une Cour constitutionnelle pour demander réparation a le droit absolu de manifester simultanément dans la rue contre le même problème.

« Vous dites que vous voulez protester, protester quoi ? La Loi a été suspendue par la Cour. Le Centre a déclaré qu’il ne serait pas mis en œuvre », a demandé le juge Khanwilar alors qu’une pétition déposée par l’organisation d’agriculteurs, Kisan Mahapanchayat, demandant l’autorisation d’organiser des manifestations à Jantar Mantar, s’est présentée devant le tribunal comprenant également le juge CT Ravikumar.

Le gouvernement central a fait valoir qu’il ne pouvait y avoir « plus de protestations des agriculteurs » car des incidents comme celui de Lakhimpur Kheri ne pouvaient pas être autorisés.

