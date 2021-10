Chamberlain Coffee a abandonné une collection de sweats et nous l’aimons un latte

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Quelqu’un d’autre est prêt pour sa deuxième tasse de café ? Parce que c’est là où nous en sommes ce matin.

Heureusement, Emma chambellan nous donne la motivation dont nous avons besoin pour traverser les dernières heures de la semaine de travail avec la nouvelle collection de sweats de Chamberlain Coffee !

La collection en édition limitée comprend des pantalons de survêtement esthétiques, un sweat à capuche et un col ras du cou avec les logos Chamberlain Coffee. Disponible dans les tailles S-XL, chaque article est composé à 100% de coton, teint sur mesure et sans rétrécissement. Pour compléter l’ajustement, vous devrez bien sûr préparer l’un des mélanges de café ou de matcha les plus vendus de Chamberlain Coffee. Et si vous attendez de nous qu’on vous dise quel mélange choisir, nous n’avons pas de réponse pour vous car nous sommes obsédés par toutes les saveurs !

Faites défiler ci-dessous pour choisir votre nouveau mélange de café et achetez la collection Sweats !