Chambre des Lords encaisse 46 000 £ de VOTRE argent pour avoir rendu hommage au prince Philip | Politique | Nouvelles

in

La Chambre des Lords a rendu hommage au défunt prince le 12 avril après son décès. Pas moins de 162 pairs ont réclamé une indemnité journalière pour y assister.

Parmi ceux qui ont pris l’allocation, seuls 65 d’entre eux ont effectivement prononcé un discours en hommage au duc.

Près des deux tiers ont réclamé de l’argent pour simplement se présenter pour entendre les autres parler.

En raison de la pandémie, beaucoup ont rejoint le débat à distance, leur permettant de réclamer l’argent pour se connecter simplement à la maison.

Les personnes présentes en personne sont autorisées à réclamer 323 £ pour la journée, tandis que celles qui participent virtuellement peuvent réclamer 162 £.

LIRE LA SUITE: Des citoyens de l’UE risquant d’être expulsés du Royaume-Uni prétendent que les Lords dénigrent le Brexit

Les révélations sont intervenues à la suite d’une demande d’accès à l’information de Sky News.

Les militants pour la réforme de la Chambre des Lords ont accusé certains pairs de traiter la chambre haute comme une “vache à lait”.

Darren Hughes, le directeur général de l’Electoral Reform Society, a déclaré: “C’est le genre de scandale des dépenses chez les Lords non élus qui semble continuer à se répéter.

“Alors que de nombreux pairs travaillent dur, trop d’entre eux semblent voir les Lords comme une vache à lait, ce qui érode la confiance dans le travail du Parlement dans son ensemble.

“Il n’y a tout simplement aucun moyen pour les électeurs d’expulser ceux qui ne répondent pas aux normes dont nous avons besoin dans la chambre de révision du Royaume-Uni.

“Pour le moment, les Lords ressemblent plus à un club de membres privés qu’à l’organe de contrôle efficace que la Grande-Bretagne mérite.

LIRE LA SUITE : Plein de copains ! Lord suscite la fureur après la demande de «plus de membres»

La chambre s’est considérablement agrandie depuis que Boris Johnson est entré au n ° 10, avec des dizaines de nouveaux pairs nommés à la chambre haute.

C’est désormais la deuxième plus grande chambre législative du monde, derrière le Congrès national du peuple chinois.

Un porte-parole de la Chambre des Lords a défendu ses pairs pour avoir pris l’indemnité pour rendre hommage plus tôt cette année.

Ils ont déclaré: “La séance de la Chambre pour les hommages au duc d’Édimbourg le lundi 12 avril constituait une affaire parlementaire et les membres ont donc été autorisés à réclamer une indemnité journalière de présence s’ils en avaient les qualifications et le souhaitaient.

“Les membres qui ont physiquement assisté à Westminster à cette date auraient eu le droit de réclamer leur indemnité journalière de présence complète même s’ils n’avaient pas pris la parole dans la salle.

“Les membres qui n’ont pas pu être dans la chambre en raison de problèmes de capacité, mais dont la présence a été vérifiée dans des parties spécifiées de la succession, avaient également le droit de réclamer la totalité de l’indemnité s’ils étaient présents lorsque la Chambre siégeait.

« Les membres de la Chambre des Lords apportent une riche expérience et expertise de l’extérieur du parlement dans les divers aspects de leur rôle dans l’examen et l’amélioration de la législation et la responsabilisation du gouvernement.

“Tout le travail que les membres entreprennent et qui attire une allocation n’est pas visible – une grande partie est effectuée dans les coulisses, y compris le travail de comités restreints, la recherche de problèmes et la rencontre de militants et de membres du public.”