Parallèlement à la sortie de macOS Monterey aujourd’hui, l’éditeur de photos et de vidéos primé Darkroom est mis à jour vers la version 5.7 avec de nouvelles fonctionnalités pour la dernière version de macOS.

Avec la version macOS Monterey, Darkroom est prêt à prendre en charge les raccourcis sur Mac. Dans les notes de version de la mise à jour, l’équipe derrière Darkroom dit :

Nous sommes ravis de déployer une prise en charge complète des raccourcis sur macOS. C’est particulièrement excitant pour nous en raison de toutes les façons dont les raccourcis sont intégrés à Monterey. Vous pouvez désormais modifier vos photos directement à partir du Finder, de la barre de menus ou des menus contextuels. Toute la puissance du moteur d’édition de Darkroom est exposée, y compris le recadrage, les filtres, les cadres, etc. Cela fonctionne pour les photos n’importe où sur votre système de fichiers, pas seulement celles de la photothèque iCloud !

En plus de la fonction Raccourcis sur Mac, Darkroom ajoute également RAW Smart Album sur Monterey et iOS 15. Avec cela, la barre latérale de la bibliothèque et le sélecteur d’album répertorient désormais un RAW Smart Album qui rassemble toutes les photos RAW et RAW + JPEG des utilisateurs en un seul endroit. .

Une autre fonctionnalité qui était exclusive à l’iPhone et à l’iPad « en raison de contraintes techniques » est enfin disponible avec macOS Monterey : la clarté. Dans un article de blog en mai, les développeurs de Darkroom ont expliqué le fonctionnement de cette fonctionnalité :

La clarté ajuste le contraste dans les détails de votre image, sans affecter le ton général de l’image. Lorsque vous ajustez la clarté, les détails sont soit clarifiés, soit lissés, mais les blancs et les noirs ne sont pas affectés et les bords nets restent nets.

Outre ces fonctionnalités, il existe également une intégration plus approfondie des raccourcis clavier, une amélioration du zoom, des corrections de bugs et des améliorations globales au sein de l’application.

Darkroom est disponible sur l’App Store pour iPhone, iPad et Mac.

