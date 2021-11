Champ de bataille tactique ou facteur indésirable dans le combat pour le titre ? · Fans de course

Les prétendants au championnat de Formule 1 Lewis Hamilton et Max Verstappen ont déjà été contraints de prendre des pénalités de place sur la grille pour avoir dépassé leur quota d’éléments de moteur cette année. D’autres pénalités pourraient encore décider du destin du championnat du monde de cette année.

Leurs coéquipiers Mercedes et Red Bull ont également pris des pénalités sur le réseau d’unités de puissance, tout comme de nombreux autres pilotes. Chaque voiture est autorisée à utiliser trois exemplaires chacun de leurs moteurs à combustion interne, MGU-H, MGU-K et turbocompresseurs, ainsi que deux chacun de leurs batteries et unités électroniques de contrôle. De plus, à partir de 2021, une règle a été introduite pour limiter le nombre de systèmes d’échappement utilisés par an à huit par voiture, après quoi des pénalités de grille s’appliqueraient comme pour les autres composants.

Parmi les pilotes Mercedes et Red Bull, Bottas a utilisé six nouveaux moteurs à combustion interne, soit le double du nombre autorisé par saison, et a ainsi perdu la grille lors de trois des quatre dernières courses. Max Verstappen, Sergio Perez et Lewis Hamilton n’en ont utilisé que quatre.

Si un conducteur dépasse la limite avec plus d’un élément, il encourt une pénalité plus sévère. Ainsi, alors que certains pilotes ont dû partir du fond de la grille pour avoir changé plusieurs pièces en un week-end, Hamilton a remporté une seule et unique chute de 10 places sur la grille en Turquie parce que Mercedes a décidé d’aller au-delà de son allocation sur un seul composant : la combustion interne. moteur. L’équipe a poursuivi un problème de fiabilité sur cette partie de la voiture, c’est pourquoi Bottas a utilisé autant de matériel.

Composants de l’unité de puissance utilisés jusqu’à présent

N° Voiture Moteur Conducteur ICE TC MGU-H MGU-K ES CE EX 77 Mercedes Mercedes Valtteri Bottas 6 5 5 4 2 3 6 33 Red Bull Honda Max Verstappen 4 4 4 4 3 3 7 11 Red Bull Honda Sergio Perez 4 4 4 4 4 4 6 44 Mercedes Mercedes Lewis Hamilton 4 3 3 3 2 2 4

Mais à un moment où la lutte entre les prétendants est serrée, les pénalités de bloc de puissance qui envoient l’un d’entre eux au fond de la grille peuvent être une distraction fâcheuse de la compétition.

Comme le souligne le directeur de course de la Formule 1, Michael Masi, les équipes doivent travailler dans le cadre de la réglementation à cet égard comme à tous les autres.

L’accident du Hungaroring a entraîné des pénalités pour le groupe motopropulseur pour Red Bull. « Ils savent tous depuis le début de l’année combien de groupes motopropulseurs, combien de boîtes de vitesses, combien d’éléments divers – échappements, et cetera ils vont avoir », a déclaré Masi. « Ainsi, tout le monde est au même niveau de compréhension de ce qu’il doit faire.

« N’importe quelle équipe – en particulier dans la lutte pour le championnat, mais n’importe qui – vous allez toujours essayer d’obtenir autant d’avantages compétitifs dont vous avez besoin, que ce soit des mises à jour du groupe motopropulseur, des mises à jour aérodynamiques, de la boîte de vitesses, quoi que ce soit. »

Quel que soit le cadre de règles mis en place, les équipes essaieront inévitablement de l’exploiter au maximum, par exemple en prenant tactiquement des pénalités sur des circuits où les dépassements sont plus faciles que d’autres.

« Nous avons vu que cela dépend de la stratégie de chaque équipe, de la fiabilité, de ce avec quoi elle joue, de ce qu’elle fait », a déclaré Masi. « Donc je sais que c’est un choix qu’ils font tous. »

Le système de pénalité de la F1 était beaucoup plus sévère il y a sept ans. des pénalités de temps dans la course potentiellement aussi graves qu’un stop-and-go de 10 secondes qui ruine la course. Un système similaire est toujours utilisé en Formule E.

Une autre caractéristique indésirable du système de pénalité de la F1 est que les équipes peuvent subir des pertes de grille de manière irréprochable. Verstappen et Perez ont tous deux perdu des groupes motopropulseurs à la suite d’un accident (Verstappen à Silverstone et Perez en Hongrie) lors de collisions avec, respectivement, Hamilton et Bottas.

L’impact de ces pénalités peut varier d’une piste à l’autre. Perez a récupéré à la huitième place après un départ en arrière de la grille à Zandvoort, après avoir pris un groupe motopropulseur Honda de remplacement complet. Verstappen est passé de la dernière à la seconde à Sotchi.

De même Bottas a commencé à l’arrière à Monza mais a terminé troisième, alors qu’il n’a pu que passer de la neuvième à la sixième fois la dernière fois. Hamilton a commencé 11e et a terminé cinquième en Turquie.

Le système de pénalités du groupe motopropulseur existe pour décourager les équipes de brancher du matériel neuf dans leurs voitures à chaque course à des coûts gigantesques. Les groupes motopropulseurs F1 sont donc conçus pour fonctionner sur des milliers de kilomètres au lieu de quelques centaines.

Bien que les implications potentielles pour la lutte pour le titre soient indésirables, le système est un moyen de dissuasion efficace contre les dépenses en moteur qui montent en flèche selon le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff.

« Le système de pénalité sur les unités motrices est assez robuste car ce que nous devons éviter, c’est que nous construisons des unités motrices de manière à ce qu’elles fonctionnent à des performances optimales pour seulement quelques courses », a-t-il déclaré.

« Si vous modifiez le règlement et que vous dites, d’accord, il n’y a pas de pénalité de grille pour le pilote, mais juste des points constructeurs, cela signifiera toujours que si vous vous battez pour un championnat de pilotes, vous ne ferez que lancer des moteurs à la voiture. »

Mais si une autre idée pouvait être conçue, Wolff pense que « ça vaut vraiment la peine de l’examiner », car le système actuel est potentiellement déroutant pour les nouveaux fans.

Une panne du groupe motopropulseur en 2016 a porté un coup aux espoirs de titre d’Hamilton « Pourquoi, hors de la responsabilité du pilote, une pénalité moteur le place en fond de grille ou à dix ou cinq places ? Ce n’est clairement pas génial, mais je n’ai pas la solution.

Pour tous les pilotes qui ont reçu des pénalités jusqu’à présent, d’autres sanctions seront moins dommageables à partir de maintenant. Comme ce fut le cas pour Bottas à Austin, changer une seule pièce pour ces pilotes ne peut signifier qu’une pénalité de cinq places sur la grille.

Cependant, tous seront soucieux d’éviter le double coup dur d’une défaillance de fiabilité en course, comme cela est arrivé à Hamilton dans les dernières étapes de la lutte pour le championnat 2016. Non seulement cela atteindrait leur total de points dans cette course, mais l’installation de pièces de rechange pour la manche suivante entraînerait une pénalité supplémentaire.

Mais des championnats ont été gagnés et perdus en raison de problèmes de fiabilité dans le passé. La structure de pénalité de l’unité de puissance de la F1 en est une extension, et personne n’a encore imaginé d’alternative supérieure qui permettrait à la série de limiter les coûts de développement sans affecter potentiellement le combat pour le championnat. À cet égard, les sanctions sont un mal nécessaire.

