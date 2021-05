Champignon noir: augmentation de la mucormycose post-Covid

Le chef de l’AIIMS, Randeep Guleria, a déclaré que la mucormycose était une maladie horrible et que dans de nombreux cas, il faudrait une intervention chirurgicale complexe pour retirer la partie infectée, impliquant de grandes équipes de spécialistes ORL, de chirurgiens du cerveau et de médecins.

Alors que le nombre total d’infections à mucormycose n’est pas encore connu, plus de 1000 de ces cas sont devenus la priorité du gouvernement, a déclaré samedi VK Paul, membre de la santé, Niti Aayog.

Le directeur de l’AIIMS, Randeep Guleria, a déclaré qu’il y avait 23 cas de mucormycose à AIIMS Delhi, dont 20 positifs au Covid et plus de 500 cas dans certains États.

L’infection à Covid était un facteur de risque, mais la flambée de ces cas est également due à l’utilisation aveugle de stéroïdes et au diabète incontrôlé, a déclaré le Dr Guleria. L’épidémie d’infection fongique noire est devenue un nouveau problème pour le pays.

L’accumulation exacte dans le pays n’est pas encore connue, mais le Conseil indien de la recherche médicale a rassemblé des données et l’épidémie doit être étouffée dans l’œuf car le pays ne peut pas se permettre de laisser l’infection se propager, a-t-il déclaré. Des médicaments pour traiter l’infection fongique noire étaient disponibles dans le pays et seraient mis à la disposition des États et seraient également importés si nécessaire, a déclaré Paul lors d’un briefing du ministère de la Santé et du Bien-être de la famille.

Il a mis en garde contre l’administration de stéroïdes aux personnes à un stade précoce ou souffrant d’infections à Covid légères. Il a également exhorté à limiter l’utilisation de stéroïdes pendant cinq à 10 jours et à administrer des doses légères à modérées aux patients, car cela provoque une augmentation du taux de sucre, en particulier chez les diabétiques.

L’utilisation d’immunosuppresseurs chez les patients Covid conduisait également à cette infection fongique, a-t-il déclaré. Guleria a déclaré que la mucormycose était une maladie horrible et que dans de nombreux cas, il faudrait une intervention chirurgicale complexe pour retirer la partie infectée, impliquant de grandes équipes de spécialistes ORL, de chirurgiens du cerveau et de médecins. L’amphotéricine B, le médicament antifongique prescrit pour traiter la mucormycose, était fabriquée dans le pays et serait également importée, donc il n’y a pas de pénurie, a assuré Paul.

