Champignon noir chez les patients Covid-19: causes, symptômes et traitement – expliqués

La mucormycose est une infection fongique rare et grave qui existe depuis longtemps. Alors que les cas de cette infection étaient relativement moins nombreux, l’épidémie de Covid-19 a stimulé la propagation de cette infection. Communément appelée champignon noir, l’infection est maintenant détectée chez les patients atteints de Covid-19 à travers l’Inde. Avec une augmentation significative des cas d’infections fongiques, le gouvernement a exigé que tous les États doivent signaler les cas suspects et confirmés de mucormycose au Programme intégré de surveillance des maladies (IDSP).

Voyons maintenant ce qu’est cette infection et pourquoi elle est causée plus fréquemment chez les patients atteints de Covid-19. L’infection est rare, mais une fois qu’une personne est infectée, le champignon se manifeste dans la peau ou peut affecter le cerveau ou les poumons. De nombreux États en Inde, notamment Haryana, Maharashtra et Delhi, ont été témoins de cas de cette infection chez des patients atteints de Covid-19.

Qui peut contracter la mucormycose?

L’infection causée par un groupe de moisissures / champignons est abondante dans l’environnement. Les personnes ayant des problèmes de sinus ou qui prennent des médicaments pour des problèmes pulmonaires, souffrent de diabète, de cancer, de transplantation d’organe, sont hospitalisées ou en convalescence avec Covid-19, sont susceptibles de contracter l’infection. L’infection covid-19 a créé un environnement idéal pour la croissance et la propagation des spores du champignon Mucorales.

Quels sont les symptômes?

Les personnes infectées par la mucormycose peuvent ressentir des douleurs et des rougeurs autour des yeux ou du nez. Ils peuvent également avoir de la fièvre, des maux de tête, un essoufflement, de la toux ou des vomissements sanglants. Dans certains cas, un état mental altéré peut également être observé. Certains signes avant-coureurs peuvent indiquer la présence d’une infection. Cela inclut une vision floue ou double avec douleur, relâchement des dents, maux de dents, écoulement noirâtre / sanglant du nez, douleur faciale unilatérale ou gonflement des pommettes, lésion cutanée et douleurs thoraciques.

Que sont les mesures préventives?

Si quelqu’un travaille sur un chantier poussiéreux, le port d’un masque est strictement conseillé. En dehors de cela, les gens qui font du jardinage sont priés de porter des chaussures, des pantalons longs ainsi que des chemises à manches longues et des gants. Tout le monde devrait maintenir une hygiène personnelle avec un bain de gommage. Ceux qui souffrent de diabète doivent le garder sous contrôle et surveiller leur glycémie. Ceux-ci doivent être surveillés en particulier après l’infection Covid-19. L’utilisation de stéroïdes doit être réduite et les médicaments immunomodulateurs doivent être arrêtés.

Quel est le traitement du champignon noir?

Un rapport IE a noté qu’une perfusion saline (IV) normale est administrée pendant 4 à 6 semaines avant l’administration d’une dose d’amphotéricine B antifongique. Cette dose est donnée selon 3-4 mg par kg de poids corporel par jour. Dans certains cas, une intervention chirurgicale peut être nécessaire.

