Champignon noir: demande, déficit d’approvisionnement en médicaments «trop large pour être comblé»; ont besoin de mesures drastiques, dit HC

La Haute Cour de Delhi a déclaré lundi que l’écart entre la demande et l’offre de médicaments – l’amphotéricine B – utilisé pour traiter le champignon noir qui affecte principalement les personnes récupérées par COVID-19, est trop large pour être comblé et que des mesures drastiques doivent être prises.

Un banc des juges Vipin Sanghi et Jasmeet Singh, qui ont entendu pendant six heures la question relative à divers problèmes découlant de la pandémie de COVID-19, a déclaré que l’écart entre la demande et l’offre était de plus d’un tiers et que cela ne pouvait pas fonctionner. rythme.

Le tribunal a ordonné au Centre de déposer un autre rapport de situation avec tous les détails pertinents et l’a inscrit pour audience le 27 mai.

Le banc a été informé par l’avocat du gouvernement de Delhi que si le 21 mai, il y avait environ 200 cas de mucormycose (champignon noir) dans la capitale nationale, le nombre est passé à 475 comme lundi.

