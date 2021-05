Champignon noir: le ministre de la Santé, le Dr Harsh Vardhan, déclare que la sensibilisation et le diagnostic précoce sont essentiels pour freiner l’infection, partage un avis général

Les patients qui avaient une infection grave à Covid-19 et qui ont été admis pendant une longue période en unité de soins intensifs sont susceptibles d’avoir une immunité faible, ce qui les rend plus vulnérables à l’infection.

Au milieu de l’inquiétude croissante concernant le nombre croissant de cas de champignons noirs parmi les patients atteints de coronavirus récupérés, le ministre de la Santé de l’Union, Harsh Vardhan, a déclaré aujourd’hui que la prise de conscience de l’infection rare et de son diagnostic précoce peut réduire sa propagation. Le ministre s’est rendu sur le site de micro-blogging Twitter pour sensibiliser le public à la maladie. Vardhan a déclaré que les cas de mucormycose, communément appelée infection par le champignon noir, ont été révélés chez des patients qui se rétablissent ou se rétablissent d’une infection à coronavirus. Le ministre a également partagé quatre affiches liées aux symptômes, aux patients plus vulnérables à la maladie et aux conseils généraux sur les choses à faire et à ne pas faire concernant la maladie.

Qu’est-ce que la mucormycose ou l’infection par le champignon noir?

Il s’agit d’une sorte d’infection fongique qui affecte les patients ayant des problèmes médicaux existants et qui réduit la capacité de leur corps à lutter contre les agents pathogènes environnementaux à l’origine de la maladie, a déclaré l’affiche partagée par Vardhan.

Symptômes courants de l’infection par le champignon noir

Le symptôme le plus important de cette infection est une douleur et une rougeur autour du nez et des yeux accompagnées de fièvre, de maux de tête, de toux, d’essoufflement et de vomissements sanglants.

Les patients sont plus vulnérables à l’infection par le champignon noir

Comme c’est le cas avec le coronavirus, les personnes qui souffrent de comorbidités sévères sont plus vulnérables aux agents pathogènes environnementaux qui causent l’infection. Avec un grand nombre de patients atteints de coronavirus recevant des stéroïdes pendant leur traitement, le danger de l’infection augmente à mesure que les stéroïdes réduisent l’immunité naturelle du corps humain. Les patients qui avaient une infection grave à Covid-19 et qui ont été admis pendant une longue période en unité de soins intensifs sont susceptibles d’avoir une immunité faible, ce qui les rend plus vulnérables à l’infection. Parmi les autres catégories de patients vulnérables figurent les patients souffrant de diabète incontrôlé et ceux qui ont suivi un traitement par le voriconazole, selon les informations fournies par le ministre.

À faire et à ne pas faire

Les patients qui se sont rétablis de Covid-19 doivent surveiller leur glycémie et leur diabète régulièrement. L’utilisation de stéroïdes par les patients atteints de Covid-19 doit être judicieuse et en accord avec la gravité de Covid-19 car le médicament déprime l’immunité naturelle du corps pour lutter contre les maladies et les infections. Pour l’oxygénothérapie, les patients doivent utiliser de l’eau propre et stérile.

La #Mucormycose, communément appelée “ #BlackFungus ” a été observée récemment chez un certain nombre de patients # COVID19. La sensibilisation et le diagnostic précoce peuvent aider à freiner la propagation de l’infection fongique. Voici comment le détecter et le gérer #IndiaFightsCorona @MoHFW_INDIA pic.twitter.com/lC6iSNOxGF – Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) 14 mai 2021

Les patients qui présentent des symptômes similaires à l’infection par le champignon noir ne doivent pas manquer ou ignorer ces symptômes. Les patients ne doivent pas non plus perdre de temps crucial et contracter leur infection par le champignon noir au plus tôt et les dommages causés par la maladie augmentent avec la progression du temps.

