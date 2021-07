Champignon noir : les patients optent pour la thérapie par sangsues ; Tout ce que tu dois savoir

La thérapie par les sangsues est une pratique ayurvédique qui repose sur un processus de purification du sang pour évacuer le sang toxique du corps.

Il y a eu un nombre alarmant de cas de mucormycose ou de champignon noir chez les patients Covid-19 actifs et rétablis. En mai, le Centre avait même demandé à tous les États de déclarer la maladie en tant qu’épidémie. Maintenant, il est apparu que de nombreux patients guéris de Covid-19 qui avaient reçu un diagnostic de mucormycose ont opté pour un traitement par sangsues après avoir essayé des méthodes conventionnelles.

La thérapie par les sangsues est une pratique ayurvédique qui repose sur un processus de purification du sang pour évacuer le sang toxique du corps. Les sangsues médicinales sont utilisées pour aspirer le sang impur, puis libérer des enzymes qui soutiennent l’immunité.

Le consultant en ayurveda, le Dr Aswathy Pathiyath, a déclaré que la mucormycose affectait les patients de Covid-19 qui souffraient de comorbidités telles que le diabète. La maladie peut être classée en cinq types différents et dépend de la partie touchée, a-t-il déclaré à IE Online. Parmi celles-ci, la mucormycose disséminée dans la phase ultérieure et la mucormycose cutanée sont respectivement corrélées au dustavrana (ulcère non cicatrisant), au kusta (maladie de la peau) et au visarpa (érysipèle).

Selon le Dr Pathiyath, la thérapie par les sangsues est le meilleur traitement dans de tels cas, mais cela dépend aussi du « prakruthi » de la personne et de l’étendue des symptômes.

Cependant, le Dr Yash Javeri de l’anesthésie et de la médecine d’urgence du Regency Superspecialty Hospital de Lukcnow a déclaré que la thérapie par les sangsues pourrait être utile dans certains cas, mais il n’y avait aucune preuve pour soutenir la thérapie par les sangsues dans les cas de champignons noirs. Il a ajouté que les thérapies devaient être sélectionnées avec soin.

Le chirurgien ORL, le Dr Amitabh Malik, convient également qu’il n’y avait aucune preuve scientifique pour soutenir le traitement ayurvédique contre le champignon noir. Il a déclaré qu’une seule thérapie s’est avérée efficace sur de tels patients à travers le monde et qu’elle consistait à retirer chirurgicalement le tissu malade, suivie d’une prescription d’amphotéricine B liposomale et d’autres médicaments antifongiques. Il a ajouté que les gens peuvent faire confiance à n’importe quel type de remède, mais la thérapie par les sangsues n’était étayée par aucune preuve scientifique.

