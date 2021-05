Champignon noir? L’INDE LA DÉCLARE UNE «ÉPIDÉMIE» ⋆ 10z virale

par Mac Slavo, SHTF Plan:

Apparemment, il y a un nouvel effet secondaire du COVID-19, et c’est un champignon noir. L’Inde a déclaré l’infection fongique comme une «épidémie» à la lumière du «nombre croissant de morts» qui en résulte.

Plusieurs États et territoires indiens ont officiellement déclaré que la mucormycose, plus connue sous le nom de «champignon noir», était une épidémie, car les Indiens qui se sont remis de Covid-19 continuent de mourir de l’infection, selon un rapport de RT.

Comment diable une infection fongique est-elle un effet secondaire d’une infection au COVID-19? À l’heure actuelle, cela n’a vraiment pas de sens, si ce n’est peut-être de l’utiliser comme peur du COVID pour améliorer le nombre de «vaccinés».

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Les clichés d’ARNm COVID-19 ne sont légalement pas des vaccins

Reconnaître l’infection comme une épidémie rend obligatoire la déclaration des cas suspects et confirmés au département de la santé et donne également au gouvernement indien plus de ressources pour lutter contre le problème. Le ministère de la Santé de l’Union a averti jeudi que le champignon noir entraînait «une morbidité et une mortalité prolongées chez les patients atteints de Covid-19». -RT

L’infection fongique pénètre dans la circulation sanguine via une coupure ou à travers le système respiratoire via le nez. Alors, comment cela affecte-t-il les personnes qui ont contracté le COVID et celles qui ne l’ont pas? Cela n’a toujours pas de sens. Un dans la circulation sanguine, le champignon peut alors se propager au cœur, au cerveau et aux poumons. Les symptômes peuvent inclure un gonflement du visage et des lésions noires, et la mucormycose a un taux de mortalité d’environ 54%.

Cependant, le champignon noir peut avoir encore plus d’impact sur ceux qui se sont rétablis de Covid-19, ce qui est censé avoir causé le dernier problème de l’Inde avec l’infection. Mais comment? Il n’est jamais expliqué dans aucun article comment et pourquoi ceux qui se sont récemment rétablis d’un rhume ou de la grippe sont maintenant tout à coup également sensibles à ce champignon noir.

Selon les rapports les plus récents, au moins 90 personnes sont mortes du champignon au cours de la scamdemic, avec des milliers d’autres cas enregistrés. Les experts de la santé affirment que les stéroïdes utilisés pour les patients atteints de Covid-19, ainsi qu’un manque d’assainissement approprié, pourraient être à l’origine de la flambée des cas.

Si c’est vrai, pourquoi ce champignon n’a-t-il pas affecté l’Inde, un endroit où un assainissement adéquat a toujours été une préoccupation, lors des saisons précédentes du rhume et de la grippe? Quelque chose ne s’additionne pas et, pour être honnête, je ne peux personnellement pas mettre le doigt dessus.

Utilisez votre discernement et votre esprit critique. Posez des questions et si quelque chose n’a pas de sens, faites-vous confiance. On nous ment, et cette «infection fongique noire» se sent «off».

En savoir plus @ SHTFPlan.com