Champion Mir & Cia rentrent vite de vacances

08/06/2021 à 18:55 CEST

Le Grand Prix d’Autriche, qui s’est tenue ce week-end sur le magnifique Red Bull Ring vert de Spielberg, en Autriche, signifie la début de la deuxième partie du Championnat du Monde Moto, la deuxième partie qui débutera par un double rendez-vous sur la piste détenue par Taureau rouge, où presque toujours les Ducati, qui ont aujourd’hui eu une performance terrible, ont été les gagnants.

Le premier jour a eu deux sessions très différentes, non pas tant à cause des horaires, mais aussi parce que la première session a été en sec et le second en humide, a conclu avec les Japonais Takaaki nakagami (Honda, 1.23.805 minutes), partenaire du double champion catalan Àlex Márquez dans l’équipe LCR de la marque ailée, avec le meilleur temps de la journée d’affilée, gardez un œil sur les données ! Jusqu’à six pilotes espagnols : le champion Joan Mir (Suzuki, à 0,076 seconde), Aleix Espargaró (Aprilia, à 0,378), Alex Rins (Suzuki, à 0,416 seconde), Pol Espargaro (Honda, à 0,449), Marc Marquez (Honda, à 0,670) et Maverick Viñales (Yamaha, à 0,687).

Il va sans dire qu’après cinq semaines de vacances (presque tous les pilotes n’ont fait « que » deux semaines de party-party et, dès la troisième semaine de repos, ils ont commencé à s’entraîner dans des gymnases et des pistes de toutes sortes avec toutes sortes de motos), tous les coureurs ont montré d’excellentes conditions. Eh bien, pas tous. Le vétéran italien Valentino Rossi (Yamaha), 42 ans, qui a annoncé jeudi dernier qu’à la fin du championnat du monde en cours il passerait des courses de motos aux courses de voitures, a terminé aujourd’hui en 16e position, à 1,5 seconde de Nakagami. Dani PedrosaLe pilote d’essai KTM a terminé 10e, une seconde derrière le Japonais de Honda.

« Je ne sais pas très bien expliquer pourquoi je me sens bien sur cette piste où, l’an dernier, pour être honnête, J’ai mérité de gagner la course et, au final, j’ai réalisé le premier podium en MotoGP, ce qui m’a catapulté vers le titre & rdquor;, a commenté le champion Mir, qui est heureux de pouvoir expérimenter, sur sa Suzuki, le comportement de la suspension active, ou peu importe son nom, qui permet aux pilotes, aussi bien à la sortie que dans les virages, d’abaisser la moto au maximum à l’avant et à l’arrière et accélérez avec plus d’adhérence. « On le teste, oui, car même si on perd du temps, il faut savoir que ça marche : si tout le monde l’utilise, c’est parce que ça donne quelque chose, oui & rdquor;.

Mir est convaincu que lui et son partenaire Àlex Rins peuvent faire une belle course dimanche et commencer à chasser le jeune Français Fabio Quartararo (Yamaha), qui est déjà un leader du championnat du monde. « Il est clair que, depuis toujours, pour aspirer ou défendre le titre, il faut gagner des courses, mais cette année encore plus, mais c’est très difficile, beaucoup& rdquor;, indique le pilote majorquin, qui a profité des vacances pour se marier Alejandra Lopez, avec qui il réside en Andorre. “Citron vert (Crutchlow) Il m’a dit que se marier pousse à courir plus. Je souhaite! Quoi qu’il en soit, moi, la vérité, c’est que je suis très heureux. Je ne pense pas à être père, peut-être quand il commence à ne pas prendre les courses avec l’intention de gagner, peut-être & rdquor ;.

De son côté, MM93, qui se développait comme à son habitude comme un poisson dans l’eau lorsqu’il pleuvait, beaucoup ou peu, c’est-à-dire avec une piste mouillée, a reconnu être meilleur que lorsqu’il partait en vacances, bien qu’il ait montré sa déception “Parce que je ne vais pas mentir : je pensais qu’après cinq semaines de repos et trois autres d’entraînement, je constaterais une plus grande amélioration et ça n’a pas été comme ça, mais je me sens bien, oui & rdquor ;.