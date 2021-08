Championnat BMW : Bryson DeChambeau : Patrick Cantlay, arrête de marcher

Bryson DeChambeau et Patrick Cantlay ont eu une incroyable épreuve de force dimanche lors de la dernière ronde du championnat BMW, qui a finalement été remportée par Cantlay avec un birdie putt au sixième trou des séries éliminatoires.

Les deux stars, qui feront partie de l’équipe américaine de Ryder Cup le mois prochain, ont été jumelées dans le groupe final dimanche et ont échangé des coups tout au long du tour.

Mais il y a eu un moment gênant lorsque DeChambeau s’est éloigné d’un coup d’approche au 14e trou et a demandé à Cantlay d’arrêter de marcher car il l’a apparemment attrapé du coin de l’œil et cela le dérangeait.

Voici le moment, qui a été suivi par Cantlay marchant dans un long putt de birdie:

Cantlay a déclaré après sa victoire qu’il n’était pas dérangé par cela (via Golf Digest):

“Il voulait juste que j’arrête de marcher”, a déclaré Cantlay. « Les responsables des règlements nous venaient juste de nous dire d’accélérer en quelque sorte, et je ne suis pas toujours le marcheur le plus rapide, alors j’essayais d’aller de l’avant et de faire ma part. Pas grave. Ce genre de choses arrive de temps en temps ici.