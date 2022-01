Championnat CFP : des affrontements qui décideront ‘Bama-Georgia II

La dernière fois que le n°1 de l’Alabama et le n°3 de la Géorgie ont joué, les choses n’auraient pas pu mieux se passer pour le Crimson Tide.

L’Alabama a perdu 41 points contre les Bulldogs, soit plus du double du total suivant le plus élevé qu’ils aient autorisé cette saison, lors du match pour le titre de la Conférence du Sud-Est le 4 décembre. Bryce Young a déchiqueté la défense par ailleurs dominante de la Géorgie pour 421 verges par la passe, enfermant essentiellement le Heisman Trophée.

Donc, c’est de retour à la planche à dessin pour Georgia et il suffit de le relancer pour ‘Bama, n’est-ce pas ?

« Je ne pense pas que vous fassiez tout de la même manière, mais je ne pense pas non plus que vous puissiez apporter beaucoup de changements que les joueurs ne vont pas sortir et être capables de jouer et d’exécuter avec confiance », l’entraîneur de l’Alabama Nick Saban dit plus tôt cette semaine.

DOSSIER – Le secondeur de l’Alabama Will Anderson Jr. (31) limoge le quart-arrière d’Auburn TJ Finley (1) au cours de la première moitié d’un match de football universitaire de la NCAA le samedi 27 novembre 2021 à Auburn, en Alabama. L’Alabama affronte la Géorgie lors des éliminatoires de football universitaire match de championnat national le 10 janvier 2022. (AP Photo/Butch Dill, File)

Les deux équipes s’attendent à quelques nouvelles rides – dans des limites raisonnables.

« Ils ne vont pas changer et passer tout l’Arkansas contre nous », a déclaré le quart-arrière de Géorgie Stetson Bennett. « Ils ne vont pas faire ça. Ils vont être l’Alabama. Et nous allons être la Géorgie. Et nous allons voir qui s’exécute le mieux. »

L’Arkansas était l’une des quatre équipes SEC qui ont perdu contre la Géorgie et l’Alabama cette saison.

L’entraîneur des Razorbacks Sam Pittman, ainsi que les analystes d’ESPN Greg McElroy et Cole Cubelic, aident à décomposer les confrontations qui pourraient déterminer Bulldogs-Crimson Tide II.

QUE FAIRE AU SUJET DE LA VOLONTÉ ?

Le secondeur extérieur de l’Alabama Will Anderson Jr. est le meilleur joueur défensif du pays. L’étudiant en deuxième année compte 17,5 sacs sur 33,5 plaqués pour des pertes. Les deux totaux mènent au football universitaire majeur.

La Géorgie devrait se sentir bien dans ses tacles offensifs, en particulier le tacle gauche Jamaree Salyer, qui a joué un rôle clé dans l’arrêt du lanceur de passes vedette du Michigan Aidan Hutchinson en demi-finale.

Mais Anderson présente un autre type de défi.

« Ce que j’aime en Alabama, ce sont toutes les différentes choses qu’ils font avec lui », a déclaré Pittman.

Le coordinateur défensif Pete Golding aime utiliser Anderson sur des cascades et des obliques pour le faire attaquer différentes parties de la ligne de mêlée.

« Je pense qu’il est meilleur quand il est en mouvement », a déclaré Cubelic.

Anderson est un briseur de jeu sur une défense de l’Alabama un peu sous-estimée, et il faudra un effort d’équipe de la part de la Géorgie pour le neutraliser.

ATTAQUER LES COINS DE L’ALABAMA

Le Tide a montré quelques vulnérabilités dans son secondaire toute la saison, puis le demi de coin senior Josh Jobe a été perdu pour les séries éliminatoires avec une blessure au pied.

Jalyn Armour-Davis, qui souffrait d’un problème de hanche, est revenue pour commencer contre Cincinnati dans le Cotton Bowl, mais était dans et hors du match.

Sans eux, les étudiants de première année Kool-Aid McKinstry et Khyree Jackson sont les principaux demi de coin de l’Alabama.

Si la Géorgie peut contenir Anderson et la ruée vers l’Alabama, elle devrait trouver des trous dans la couverture des passes, mais Bennett et les receveurs des Bulldogs peuvent-ils en profiter?

Bennett, l’ancien remplaçant, a prouvé à maintes reprises que même s’il n’est pas vainqueur du trophée Heisman, il peut généralement faire le travail.

Les receveurs de Géorgie sont talentueux, mais leurs meilleures armes sont l’ailier rapproché Brock Bowers, qui a réussi 10 attrapés pour 139 verges lors du premier match contre l’Alabama, et le porteur de ballon James Cook, qui a réussi quatre attrapés pour 128 verges dans l’Orange Bowl.

Les Bowers de 230 livres s’alignent souvent dans les zones de réception.

« Ce gars est un problème », a déclaré McElroy. « Et il n’y a vraiment personne que vous puissiez lui mettre pour perturber ce qu’il peut apporter au jeu. »

Il ne s’agit peut-être pas de savoir si la Géorgie a les joueurs pour attaquer le secondaire de l’Alabama, mais c’est dans l’ADN des Bulldogs de jouer de cette façon.

« Kirby aime jouer au football physique et devenir grand avec les gens et les intimider, et il est difficile d’intimider l’Alabama », a déclaré Pittman, qui a été entraîneur de la ligne offensive de la Géorgie pendant quatre saisons sous l’entraîneur Kirby Smart avant de prendre la relève à l’Arkansas en 2020.

LA LIGNE O DE L’ALABAMA EST-ELLE SAINE ?

L’histoire du premier affrontement Alabama-Géorgie était la ligne offensive de Tide.

« Leur ligne offensive a mieux joué dans ce match qu’elle ne l’a fait toute l’année », a déclaré Pittman.

La défense des Bulldogs compte 45 sacs cette saison et le match pour le titre SEC a été le seul dans lequel elle a été exclue.

Cubelic a déclaré qu’il semblait que Georgia n’avait pas de plan bien pensé pour faire pression sur Young comme l’ont fait LSU et Auburn.

Smart était le coordinateur défensif de Saban avant de devenir entraîneur en Géorgie, et Pittman a déclaré que leurs plans défensifs avaient encore beaucoup en commun. Les Bulldogs et Tide jouent principalement en ligne droite aux deuxième et troisième essais, avec beaucoup de pression et des looks plus exotiques au troisième essai. Surtout ces rebondissements et blitz qui attaquent le milieu d’une ligne offensive.

The Tide a bricolé sa ligne cette saison et a trouvé une combinaison qu’il aimait tard mais pourrait être contraint de faire plus de changements dans le match pour le titre. Le garde droit Emil Ekyior (épaule) et le plaqueur droit Chris Owens (cheville) ont tous deux quitté le Cotton Bowl avec des blessures.

Pendant ce temps, le plaqueur de nez All-America Jordan Davis et le front défensif de Géorgie sont revenus à la forme de la saison régulière contre le Michigan.

PAS DE METCHIE

Peut-être que la plus grande différence entre la première et la deuxième rencontre lorsque l’Alabama a le ballon est que le Tide sera sans le deuxième receveur John Metchie pour compléter la menace profonde All-America Jameson Williams.

Metchie a été perdu pour la saison contre la Géorgie avec une blessure au genou, mais pas avant d’avoir réussi six attrapés pour 97 verges et un touché. L’Alabama a toujours un autre récepteur, mais personne d’autre n’est aussi dangereux que Metchie.

« Maintenant, Slade Bolden peut en quelque sorte être un peu dans la fente », a déclaré McElroy. « Les jeunes sont géniaux, mais ils vont encore manquer cette présence. »

PRÉDICTION DE RUSSO : Choisir contre Saban et l’Alabama deux fois dans la même saison n’est jamais sage mais : GEORGIA 28-24.