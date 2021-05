Championnat PGA: Phil Mickelson détient une avance étroite dans la dernière journée dans le but de faire l’histoire majeure

B

Désirant devenir le plus vieux vainqueur de l’histoire majeure, Phil Mickelson prendra une mince avance dans la dernière journée du 103e championnat américain de la PGA après un troisième tour extraordinaire à Kiawah Island.

Huit ans après avoir remporté son cinquième titre majeur à l’Open 2013 et 16 ans après avoir remporté le titre de la PGA américaine à Baltusrol, Mickelson a produit du golf vintage pour prendre une avance de cinq coups, seulement pour le voir anéantir six trous plus tard.

Mais avec Brooks Koepka, double vainqueur, souffrant d’une finition anormalement nerveuse, Mickelson s’est de nouveau retrouvé en tête après un 70 qui est passé du sublime au ridicule et inversement.

À sept sous la normale, Mickelson a mis fin à une journée essoufflée devant Koepka, qui poursuit un troisième titre de la PGA américaine en quatre ans à peine neuf semaines après avoir subi une intervention chirurgicale pour faire face à une luxation de la rotule et des lésions ligamentaires.

L’ancien champion de l’Open Louis Oosthuizen se trouve à deux tirs de la tête après un 72, avec l’Américain Kevin Streelman un autre coup de retour après une manche de 70.

Mickelson et Oosthuizen ont commencé la journée à égalité pour la tête, mais cet état de fait n’a pas duré longtemps, Oosthuizen a mis le premier à trois avant que Mickelson ne passe à la vitesse supérieure de manière brillante.

Dans le but de surpasser Julius Boros – qui avait 48 ans lorsqu’il a remporté l’US PGA en 1968 – en tant que vainqueur majeur le plus âgé, Mickelson a tiré un long fer de 267 mètres sur le green sur la normale cinq seconde et deux putts de 15 pieds pour birdie .

Le gaucher de 50 ans a ensuite traversé son approche d’un bunker de fairway à moins de deux pieds de l’épingle sur le suivant, percé de 17 pieds pour un autre birdie au sixième et deux putts du septième par cinq pour son quatrième. gain de la journée.

Un outsider de 280/1 en début de semaine, Mickelson a étonnamment déplacé cinq tirs sans faute avec un birdie le 10, mais étonnamment raté de courte distance pour un autre sur la normale cinq 11e.

Oosthuizen a réussi un tir le 11 et a également réussi un birdie au 12e pour un swing à deux coups alors que Mickelson a trouvé du sable sur le tee en se dirigeant vers un premier bogey de la journée.

Oosthuizen semblait avoir gaspillé ses gains récents lorsqu’il est entré dans l’eau le 13, seulement pour que Mickelson le suive étonnamment dans le danger.

La balle d’Oosthuizen avait au moins franchi la limite de la partie dangereuse du trou et il était capable de brouiller un bogey, mais Mickelson a dû frapper une autre balle sur le tee pour se rendre à un double bogey.

Avec son avance à un, Mickelson a montré un sang-froid louable pour frapper un superbe coup de départ sur la normale trois 14e, mais n’a pas été en mesure de convertir la tentative d’oiseau de sept pieds.

Dans le groupe devant, Koepka a frappé un superbe deuxième tir de 284 verges au 16e green pour préparer un birdie pour égaliser la tête, tandis que la conduite capricieuse de Mickelson sur le même trou se terminait sous le pneu avant d’une voiturette de golf.

Koepka a ensuite laissé son birdie putt sur le 17 terriblement court et a bien fait pour sauver la normale, mais n’a pas été en mesure de répéter l’exploit sur le dernier pour donner à Mickelson un avantage bienvenu.

Alors que Mickelson avait menacé d’égaler la victoire fulgurante de Rory McIlroy à Kiawah en 2012, la journée de McIlroy était déjà terminée après un troisième tour décevant de 74 pour terminer cinq sur la normale.

Interrogé sur ce qu’il doit améliorer, le favori d’avant-tournoi a déclaré: «C’est un peu plus ordonné autour des greens, ça touche encore quelques fairways.

“Cela prend certaines de vos chances lorsque vous frappez de bons coups de fer, au lieu de faire les pars, vous faites les birdies. Juste un peu d’élan. J’ai juste l’impression que je n’ai pas eu d’élan cette semaine.

«Quand vous commencez comme je l’ai fait aujourd’hui avec un bogey et que vous ne faites pas de birdie au deuxième trou, vous essayez juste de toujours rattraper le retard, et c’est difficile sur ce terrain de golf car il y a très peu d’opportunités où vous pouvez être vraiment agressif. “