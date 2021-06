Championnat solo FNCS All-Star Showdown — Récapitulatif et résultats

ESTNN récapitule les champions solo de la confrontation des étoiles FNCS pour toutes les régions.

Epic Games a introduit le All-Star Showdown pour briser la monotonie après que Games ait présenté le All-Star Showdown pour honorer les concurrents d’élite de Fortnite. Cette compétition sur invitation uniquement a ouvert ses portes aux joueurs les plus performants du Chapitre 2 – Saison 5 et Saison 6.

Avec un prize pool de 3 millions de dollars US en jeu, les meilleurs talents du monde ont commencé le week-end en participant à une variété de défis de compétences tels que Blueprint Battle, Bullseye Bonanza, High Tier et Play For Keeps. Le championnat solo très attendu a clôturé le week-end, au cours duquel les 100 meilleurs joueurs de chaque région se sont battus pour leur part des 3 millions de dollars US et un prestige ultime.

Seuls les meilleurs des meilleurs trouveraient leur chemin vers le haut du classement. Rejoignez-nous pour récapituler l’action des sept régions de serveurs compétitives et couronner un champion dans chacune !

Europe — TaySon revendique son troisième titre FNCS

Ne laissant rien au hasard, @taysonFN remporte le match 6 et est le champion solo FNCS All-Star en UE ! pic.twitter.com/KJC73Arwtb – Fortnite Competitive (@FNCompetitive) 26 juin 2021

Le joueur de Guild Esports Tai “TaySon” Starčič a fait valoir qu’il était peut-être le plus grand de tous les temps (GOAT) dans Fortnite compétitif après avoir parcouru la région européenne. Le désormais triple vainqueur du FNCS a fait le travail relativement facile du groupe de joueurs le plus impressionnant de l’histoire de Fortnite. Après un premier match difficile, TaySon est revenu en force.

Il a remporté une Victory Royle, deuxième et cinquième au cours de ses trois matchs suivants, et a terminé la journée en beauté avec une victoire par six éliminations, sa deuxième de la journée. Le phénomène slovène a terminé avec 134 points, dont 14 éliminations et deux victoires. La victoire de TaySon au FNCS All-Star Showdown a marqué son troisième titre majeur depuis le chapitre 2 – Saison 3 et il ajoute 150 000 USD supplémentaires à ses revenus de carrière.

Le seul autre joueur à distance de frappe de TaySon était l’étoile montante Veno, qui a fourni un effort admirable au cours des six matchs. Il a réussi 122 points bien qu’il n’ait pas remporté de Victory Royale et a égalé TaySon avec 14 éliminations, obtenant un impressionnant 120 000 $ USD. Homyno airknn s’est faufilé en troisième position et a remporté 100 000 $ US avec une dernière ligne droite en huitième, 14e et troisième.

1er : GUILD TaySon 7 – 134 points (150K$) 2ème : veno solo – 122 points (120K$) 3ème : Homyno airknn – 85 points (100K$) 4ème : AOS nebs – 84 points (80K$) 5ème : Heretics K1nzеll – 83 points (70K$) 6ème : rezonyache32 – 80 points (60K$) 7ème : TRC trippernn – 79 points (50K$) 8ème : LootBoy Fastroki – 77 points (40K$) 9ème : GAMMA Th0masHD – 76 points (30K$) 10ème : King Michael – 72 points (25K$) 11ème : LootBoy Slender – 72 points (15K$) 12ème : LB bubakмаsteя – 71 points (15K$) 13ème : BL Setty – 69 points (15K$) 14ème : TCE -shizokink – 66 points (15K$) 15e : Grizi Snayzy – 58 points (15K$)

NA Est — PaMstou choque le monde

En se hissant à la 1ère place après cette VR, @PaMstou a une avance de 10 points avec un seul match à jouer dans le championnat solo des étoiles de la NAE FNCS ! pic.twitter.com/UjtmHaBW7h – Fortnite Competitive (@FNCompetitive) 27 juin 2021

L’agent libre né au Canada connu dans le jeu sous le nom de “PaMstou” a fait l’impensable. Il a triomphé de certains noms légendaires, dont FS casqer et BBG Khanada, dans ce qui s’est joué lors du dernier match. PaMstou est resté constant toute la journée, avec 13 éliminations totales et une Victory Royale, mais une 27e place lors du dernier match a scellé l’accord. Il a obtenu 75 000 $ US qui ont changé sa vie et la notoriété d’être un champion FNCS.

FS casqer était sur le point de remporter la victoire dans le sixième match, mais une cinquième place l’a laissé de côté. Quoi qu’il en soit, il a exceptionnellement bien joué avec dix éliminations et une Victory Royale lors du troisième match. Son dernier match l’a propulsé à la deuxième place et lui a valu 50 000 $ US. BBG Khanada a mené la majeure partie de la journée mais a connu trois matchs difficiles à la maison. Pourtant, il a réussi un autre résultat solo impressionnant et une troisième place de 45 000 $ US.

1er : PaMstou – 104 points (75K$) 2ème : FS casqer – 97 points (50K$) 3ème : BBG Khanada1x – 94 points (45K$) 4ème : LG Slackes – 87 points (35K$) 5ème : ENDLESS TRAGIX – 86 points (30K$) 6ème : FаZe Dubs ϟ – 81 points (27K$) 7ème : BBG Bucke – 81 points (22K$) 8ème : Peterbot . – 74 points (18K$) 9ème : XSET Ceice – 72 points (14K$) 10ème : NRG Edgey – 71 points (11K$) 11ème : TSM FTX Comadon – 68 points (6,5K$) 12ème : Fаtch – 68 points (6,5K$) ) 13ème : kwah – 67 points (6,5K$) 14ème : 1P Acornski – 66 points (6,5K$) 15ème : FS DEGEN – 65 points (6,5K$)

NA Ouest

Revenez pour les résultats de NA West!

Brésil — Xeat Rallis de retour pour gagner

TOP 1 FNCS SOLO ALL STAR (35.000.00) pic.twitter.com/jxNGpYWdTy – xeat (@xeatfn) 26 juin 2021

Le joueur de l’équipe LEISER « Xeat » a rebondi après des débuts troublants dans la région brésilienne. Il a suivi deux matchs inférieurs à la moyenne avec une Victory Royale dans le troisième match, le remettant en lice. Xeat a terminé la compétition avec une troisième et une sixième place, lui offrant la victoire et 35 000 $ US. Au total, le joueur brésilien a obtenu 12 éliminations et 96 points.

1er : LEISER xeat0n – 96 points (35K$) 2ème : fishў11 – 94 points (25K$) 3ème : SRN Phzin Ӝ – 89 points (22,5K$) 4ème : NOUVEAU Insaиo.com – 88 points (17,5K$) 5ème : Son Filipе – 87 points (15K$) 6ème : TCE spıtflow – 86 points (13,5K$) 7ème : fazer ay ӝ – 79 points (11K$) 8ème : faze kіng – 79 points (9K$) 9ème : LOUD Frosтy – 73 points (7K$) K) 10ème : LuLuzito ӝ – 72 points (5,5K$) 11ème : 9z facu3zr – 70 points (3,75K$) 12ème : eRa cadu 乡 – 69 points (3,75K$) 13ème : STN Neno – 68 points (3,75K$) 14ème : TCE guneves – 66 points (3,75 K$) 15 : baguk1ng – 60 points (3,75 K$)

Moyen-Orient – ​​Triomphes rapides dans une confrontation à deux

🏆TOP 1 FNCS ALL STARS SHOWDOWN🏆

(2 000 $)@FalconsEsport pic.twitter.com/887IcVAFIN – Falcon Speedy (@Speedy5x_) 26 juin 2021

La région du Moyen-Orient s’est réduite à deux joueurs dans les derniers instants. Le joueur de Falcon Esports « xSpeedy » a clôturé le tournoi avec une deuxième place à quatre éliminations à remporter. Le joueur SAQR “7man” était le seul joueur juste derrière xSpeedy, et il l’a rendu passionnant jusqu’à la toute fin avec une Victory Royale dans le sixième match. Malheureusement pour 7man, les 123 points de xSpeedy lui ont valu le titre FNCS et 20 000 $ US.

1er : Falcon xSpeedy – 123 points (20K$) 2ème : SAQR 7manツ – 103 points (12K$) 3ème : KINGS AbuFal7 – 87 points (11K$) 4ème : Hawk Mansour – 85 points (9K$) 5ème : SCYTES Balor – 83 points (7,5K$) 6ème : KINGS Metabero – 79 points (6K$) 7ème : Falcon Yonx – 74 points (5,5K$) 8ème : SAQR Njﱞby – 74 points (4,5K$) 9ème : Deattr0 – 70 points (3,5K$) 10ème : Falcon Spy1422 – 68 points (2,5K$) 11ème : Xx731 ツ – 67 points (1,8K$) 12ème : SCYTES RecseiloV – 67 points (1,8K$) 13ème : Falcon Rv – 66 points (1,8K$) 14ème : SAQR Souriаn® – 65 points (1,8K$) 15ème : Falcon Phantom. – 64 points (1,8K$)

Asie

FNCSソロ1位($20000)

! pic.twitter.com/D0wwkh3Wzm – Runa🍀 (@Runafishy) 26 juin 2021

Runa a exécuté une stratégie cohérente qui a donné la victoire dans la région asiatique. Son classement moyen de 14,33 a mené le tournoi par une large marge, et 13 éliminations l’ont aidé à se hisser à la première place. Sa journée s’est terminée avec 115 points, ce qui était assez bon pour 20 000 $ USD.

1er : Runa King 7 – 115 points (20 000 $) 2e : alice 74 – 107 points (12 000 $) 3e : ce seakhram. – 96 points (11K$) 4ème : GW_dokn – 91 points (9K$) 5ème : Misty Aim – 81 points (7,5K$) 6ème : OWM Stork 1 – 77 points (6K$) 7ème : Monstre ALBA – 77 points (5,5K$) ) 8ème : ぼっととReet – 77 points (4,5K$) 9ème : しゅんしゃんだ – 77 points (3,5K$) 10ème : overStun. – 74 points (2,5K$) 11ème : ALBAひろ – 71 points (1,8K$) 12ème : lcf Ryle 7 – 71 points (1,8K$) 13ème : Ruiサナ – 70 points (1,8K$) 14ème : WZD OTOME – 67 points (1,8K$) K) 15 : fa1zzу – 67 points (1,8 K$)

Océanie — Volx ferme la porte de façon spectaculaire

OMG OMG OMG OMG OMG OMG OMG – volx (@volxfn) 26 juin 2021

Volx, huit fois champion FNCS, a rappelé à tout le monde à quel point il est bon en solo avec une performance dominante dans la région OCE. Le classement empilé est resté proche jusqu’à la fin, mais le vétéran volx n’a pas vacillé. Il a terminé la journée de la manière peut-être la plus remarquable avec une deuxième, une quatrième et une troisième place et 16 éliminations. Les 120 points de Volx l’ont placé confortablement en tête du peloton et ont collecté 20 000 $ US.

1er : volx – 120 points (20 000 $) 2e : fury nosh – 97 points (12 000 $) 3e : Lord of Stealthy – 97 points (11 000 $) 4e : arnaque JFT – 95 points (9 000 $) 5e : looter TNA – 83 points (7,5K$) 6ème : TNA Muz – 82 points (6K$) 7ème : Tyraxe – 81 points (5,5K$) 8ème : rhyzah – 80 points (4,5K$) 9ème : Movrickzrr – 80 points (3,5K$) 10tg : Sоrif – 79 points (2,5K$) 11ème : Mako Baily – 79 points (1,8K$) 12ème : x2 ルダン – 76 points (1,8K$) 13ème : chainz 6S – 68 points (1,8K$) 14ème : PWR alecc – 67 points (1,8K$) 15 : xalkbulla – 64 points (1,8 K$)

Cela conclut la couverture par ESTNN du championnat solo FNCS All-Star Showdown. Assurez-vous de revoir les flux pour voir comment toute l’action s’est déroulée.

