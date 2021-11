« Championnats ? Champion du Rumble ? Qui sait »

11/11/2021 à 21:22 CET

Le lutteur écossais de WWE RAW, Doudrop, a assisté à SPORT à Londres avant de participer au Supershow qui s’est tenu à Wembley.

Q : La WWE rentre « à la maison » au Royaume-Uni. Comment allez-vous?

R : Pour moi, c’est incroyable parce que même si je viens d’Écosse, j’ai beaucoup appris dans les villes que nous visitons et revenir en tant que star de la WWE est un sentiment incroyable. Je vois même des fans que je reconnais d’avant & mldr; C’est génial.

Q : Qu’attendez-vous alors ?

A : J’attends beaucoup de chansons, je veux toutes les entendre. Personne ne chante comme les fans anglais et j’ai hâte de les entendre.

Q : Pour vous, cela a été un changement & mldr; En quoi RAW est-il différent de NXT ?

R : Très différent. Tout peut changer en une seconde et c’est généralement le cas, vous devez donc être prêt à tout.

Q : Comment s’est passée votre année ?

R : J’ai adoré. Chaque jour est une nouvelle surprise, une nouvelle aventure. Je suis sur RAW et je ne peux pas m’adapter. C’est beaucoup de nouvelles choses et vous n’avez pas le temps de vous inquiéter et d’y aller.

Q : Et qu’attendez-vous pour l’avenir ?

R : Honnêtement, qui sait. J’ai l’impression d’aller très vite. Championnats ? Champion du Rumble ? Personne ne le sait et tout peut arriver, et c’est la chose folle.

Q : Qu’est-ce que la « lutte » signifie pour vous ?

R : Beaucoup. C’est ma vie. Il m’a donné ma vie, mes meilleurs amis, mon mari, qui bien qu’il ne soit pas lutteur, je l’ai rencontré grâce à des amis lutteurs. C’est tout et j’en suis très heureux.

Q : Un message pour les fans espagnols ?

A. : Merci aux fans espagnols d’avoir soutenu la WWE et j’espère que nous nous reverrons bientôt car j’aime l’Espagne et j’y suis depuis longtemps. Malaga est l’un de mes endroits préférés au monde. J’espère pouvoir vous voir bientôt.