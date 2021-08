Championnats d’Asie de boxe juniors et juniors : les boxeurs indiens remportent 39 médailles à Dubaï

Les 20 médailles de l’Inde dans l’épreuve des jeunes s’améliorent par rapport au décompte de 12 de la dernière édition (Image représentative)

Quatre jeunes boxeuses, dont Preeti Dahiya, ont remporté l’or lors de la dernière journée des Championnats asiatiques de boxe jeunesse et junior ASBC 2021, 2021, à Dubaï. L’équipe a terminé avec une récolte de 39 médailles, dont 14 d’or.

L’Inde a remporté huit médailles d’or, cinq d’argent et six de bronze pour un total de 19 dans la catégorie junior. Les jeunes boxeurs ont ajouté six autres médailles d’or, neuf d’argent et cinq de bronze. C’est la première fois que l’événement continental accueille conjointement les deux tranches d’âge.

Jeunesse champions

Bishwamitra Chongtham (51 kg) a remporté la première médaille d’or de l’Inde en sept ans dans la catégorie des jeunes hommes, tandis que Vishal (80 kg) en a ajouté une autre. Neha (54 kg) a remporté la troisième médaille d’or de l’Inde avec une victoire dans l’épreuve féminine junior, gagnant par décision partagée.

Preeti Dahiya (60 kg) a décroché la quatrième médaille d’or avec une autre victoire par décision partagée. Sneha Kumari (66 kg) et Khushi (75 kg) ont également remporté des victoires.

En revanche, Nivedita Karki (48 kg), Vishvanath Suresh (48 kg), Simran Verma (52 kg), Tamanna (50 kg), Preeti (57 kg), Vanshaj (64 kg), Khushi (63 kg), Jaydeep Rawat (71 kg) et Tanishbir Kaur Sandhu (81 kg) ont remporté l’argent dans leurs épreuves respectives.

Daksh Singh (67 kg), Abhimanyu Loura (92 kg), Deepak (75 kg) et Aman Singh Bisht (92+ kg) ont remporté le bronze dans leurs catégories respectives chez les hommes. Lashu Yadav (70 kg) a remporté le bronze chez les femmes.

Prix ​​en argent

Les médaillés d’or au niveau des jeunes recevront 6 000 $, tandis que les médaillés d’argent et de bronze recevront respectivement 3 000 $ et 1 500 $. Les prix en argent pour les médaillés d’or, d’argent et de bronze étaient respectivement de 4 000 $, 2 000 $ et 1 000 $ dans la catégorie junior.

Des boxeurs de nations avec une forte histoire de boxe telles que l’Ouzbékistan, le Kazakhstan et le Kirghizistan ont participé aux championnats. Pour de nombreux boxeurs indiens, il s’agissait du premier tournoi compétitif au niveau asiatique après près de deux ans en raison de la pandémie.

