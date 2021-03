Championnats de tennis hors taxes de Dubaï: Garbine Muguruza met fin à la sécheresse du titre

On pourrait suggérer «La troisième fois c’est le charme», mais rassurez-vous, la victoire au titre de Garbine Muguruza est tout au mérite. Alors que les chances de remporter le trophée de Dubaï ont mal tourné en 2015 et 2018, la campagne 2021 de Muguruza a commencé avec quelques signes positifs. Ayant produit certains des tennis les plus sensationnels de la tournée WTA, l’Espagnol était allé sans titre à montrer.

Cela a changé après avoir battu la finaliste surprise Barbora Krejcikova 7-6 (8-6), 6-3 lors d’un samedi soir venteux à Dubaï. Krejcikova, une spécialiste du double qui n’a jamais été classée dans le top 50 en simple, n’avait pas encore perdu un set après avoir battu Jil Teichmann de Suisse 7-5, 6-2 pour atteindre la finale féminine de Dubai Tennis. La recherche de son premier titre en simple WTA en carrière, face à l’ancien Wimbledon, était l’un de ses plus grands matches à ce jour.

Le titre le plus récent de Muguruza est venu à l’Open de Monterrey 2019, où elle a défendu avec succès son titre. Alors qu’elle faisait face à la défaite contre Ash Barty et Petra Kvitova lors de ses dernières apparitions en finale, Muguruza a veillé à ne pas rejeter son tir à un premier titre de Dubai Tennis. Parlant de jouer deux finales consécutives, elle a déclaré: «Je pense que la cohérence est difficile à obtenir, mais pouvoir jouer trois finales est un excellent signe que nous sommes sur la bonne voie.

Le premier set exténuant aurait pu se dérouler dans les deux sens avec des jeux de service solides et des rallyes incroyables et contenait deux pauses de service pour chaque joueur. Le deuxième a également été très disputé avant que Muguruza ne convertisse son deuxième championnat pour remporter le match et le titre après que Krejcikova ait suivi son coup droit.

«C’est incroyable d’être ici», a déclaré Muguruza. «Je viens ici depuis tant d’années et je m’en suis toujours rapproché. Mais cela a finalement porté ses fruits. Je suis toujours en compétition dans tous les tournois, mais me voici avec le trophée. Alors que les foules ont raté l’action à Dubaï, Muguruza était tout l’amour pour ses fans à travers le monde et a déclaré: « Bien qu’il n’y ait pas de fans, je sais qu’ils m’encouragent. »

