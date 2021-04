Championne de rugby féminin du Barça de la division d’honneur Quadis Catalan

20/04/2021 à 11h58 CEST

LFoixarda a été témoin de la fin de l’Autocentre Quadis Division d’Honneur Catalan. Une finale marquée par la jeunesse des deux équipes, et c’est qu’aucun des deux finalistes n’a atteint une moyenne d’âge de 24 ans (Barça 21 et Santboiana-Castelldefels 23,6).

Dans ce contexte, c’était précisément la plus jeune équipe qui a remporté le titre à domicile, parce que le Barça proclamé champion de la ligue en battant leurs rivaux par 10 à 8 dans une confrontation marquée par la défense et les nerfs.

Les plaquages, les melés et l’intensité ont été les protagonistes de l’affrontement, qui a dû attendre la 26e minute pour que le score bouge. Il a été Claudia Pena, le plus jeune joueur et l’un des plus remarquables, qui a mis le 3 à 0 avec un coup de punition précis.

Le 3 à 0 aurait pu être un 6 à 0 si le même Peña avait frappé un deuxième tir quelques minutes plus tard, mais c’est l’UES-CRUC qui a égalisé grâce au pied de Sara Rodriguez juste avant d’aller aux vestiaires.

Avec l’égalité à 3, la deuxième partie a été reprise, qui a répété le scénario de la première. Tandis que le Barça rivaux fermés dans son domaine pendant plus de 20 minutes, le Santboiana-Castelldefels n’a pas cédé et tenu sans recevoir aucun point contre avec une grande défense.

L’ensemble des Lucho Cabanne Oui Javi corbacho Ils ont tenté la répétition dans les minutes qui ont suivi, mais la défense culé aussi efficace a servi à récupérer le ballon, à aller dans le champ opposé et à terminer les répétitions grâce à la bonne circulation du ballon et à la carrière de Claudia Pena, qui s’est échappé par le groupe et planté sous des bâtons pour donner un avantage de 10 à 3 au Barça.

À la 72e minute et il semblait que les Catalans assuraient le triomphe, mais l’UES-CRUC n’avait pas dit le dernier mot et pressant avec le jeu de tête, ils ont porté le ballon jusqu’à la ligne 5 et, après plusieurs punitions, il a mis fin au forage. la défense de Barcelone grâce à Anastasia Tarannikova.

La malchance, cependant, a joué contre l’équipe noire, car la transformation possible du procès ne s’est pas produite entre les trois costumes et l’arbitre. José Luis Murillo a marqué la fin de la réunion quelques minutes plus tard avec 10 à 8.

C’est comme ça qu’il est devenu Barça dans le tout nouveau champion DHC Quadis Autocentre, succédant au BUC et obtenant le droit de jouer la phase de promotion pour honorer la division «B».