Champions 2021/22 : Quelles équipes se sont qualifiées ?

25/08/2021 à 12:12 CEST

Blanchiment d’Arnau

Jusqu’à 42 équipes cherchent, pendant les mois d’été, à atteindre la phase de groupes de la Ligue des champions 2021/22. Ces clubs comprennent des groupes historiquement reconnus comme Monaco, PSV et Benfica, qui vient de certifier leur passage au dernier tour. Certaines qualifications qui ont commencé le 6 juillet et se termineront le 25 août.

Les autres qualifiés pour le dernier tour des tours de qualification pour accéder à la Ligue des champions étaient les Malmö, qui a éliminé les Rangers de Steven Gerrard, et le Dynamo de Zagreb, avec une victoire contre la Legia de Varsovia à domicile. Une phase précédente où ils se sont également qualifiés Shakhtar Donetsk, Ferencváros, Jeunes garçons et Ludogorets.

Le dernier match nul a commencé hier. Shakhtar, Salzbourg et Sheriff ont tous profité pour le match retour après avoir respectivement battu Monaco, Brondby et le Dinamo Zagreb. Ce mercredi Young Boys-Ferencvaros, Benfica-PSV et Malmö-Ludogorets disputeront également le match aller. Certaines équipes qui s’affrontent au dernier tour pour tenter de rejoindre le 23 qui ont déjà certifié leur classement pour la prochaine édition du grand concours européen :

Espagne: Villarreal, Atlético de Madrid, Barcelone, Real Madrid et SévilleAngleterre: Chelsea, Manchester City, Manchester United et LiverpoolAllemagne: FC Bayern, RB Leipzig, Borussia Dortmund et WolfsburgItalie: Inter, Juventus, Atalanta et AC MilanLa France: Lille et le PSGLe Portugal: Sporting de Portugal et PortoHollande: AjaxRussie: Zénith

Tous ces clubs sont divisés en les différents tambours qui serviront à faire le tirage au sort de la phase de poules qui débutera le 14 septembre et se terminera le 8 décembre. Les 32 équipes de la phase de groupes de la Ligue des champions sont réparties en 26 petites annonces automatiques pour ce tour plus six vainqueurs des play-offs. La cérémonie de tirage au sort de la phase de groupes aura lieu le jeudi 26 août à 18h00. Les tambours seront les suivants :

Pot 1 : Chelsea, Manchester City, Villarréal, Athlète de Madrid, Sporting de Portugal, Lille, Inter de Milan et FC BayernPot 2 : Real Madrid, Barcelone, Séville, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool et Borussia DortmundPot 3: Porto, Ajax, RB Leipzig, Atalanta, Zenit + 3 équipesPot 4: Milan, Wolfsburg + 6 équipes

La Ligue des champions 2021/22, qui a déjà commencé avec la contestation des premiers tours précédents, se terminera le 28 mai 2022 par la grande finale au stade Krestovski, à Saint-Pétersbourg.