Champions Classic, Final Four, les équipes à surveiller en 2021-22

Avec tout le respect que je dois à tous les autres matchs, il s’agit du meilleur match masculin de la journée (le n ° 1 de la Caroline du Sud contre le n ° 5 de NC State du côté des femmes remporte le meilleur match de la journée). Duke est favorisé par un étroit -3,5 points, et les parieurs s’attendent à une affaire de scores élevés avec le sur/sous fixé à 148,5.

Les deux équipes étaient actives dans le portail de transfert pendant l’intersaison. Le Kentucky a ajouté des joueurs comme CJ Frederick (Iowa), Oscar Tshiebwe (WVU), Kellan Grady (Davidson), tout en continuant à s’appuyer sur Jacob Toppin – oui, petit frère d’Obi – et Davion Mintz qui a été transféré de Rhode Island et Creighton , respectivement, avant la saison 2020-21.

Duke fait venir Bates Jones de Davidson et Theo John de Marquette, mais les Blue Devils seront l’équipe cette année qui devra s’appuyer fortement sur les jeunes talents. Des phénomènes de première année comme Paolo Banchero, AJ Griffin et Trevor Keels – tous des recrues cinq étoiles – ancrent une classe de recrutement classée n ° 5 au pays.

Cela ne veut pas dire que John Calipari et les Cats n’ont pas d’étudiants de première année talentueux rejoignant les rangs; ils ont la classe n ° 10 avec TyTy Washington et Daimion Collins parmi les nouveaux arrivants. Cependant, ils ont neuf classes supérieures à six sous-classes.

Cole: Duke a principalement contrôlé ce match depuis 2012. Ce n’est pas comme si aucun des joueurs de ces concours précédents n’était toujours là, mais le sentiment que j’ai est que ce match favorise Duke. Cela n’aide pas que le Kentucky ait toujours l’air de comprendre certaines choses dans ses deux matchs d’exhibition, et je pense que Paolo Banchero est assez bon pour déplacer l’aiguille vers le côté de Duke dans un match par ailleurs assez équilibré.

Duc 83, Kentucky 70

Blake : Il est difficile de voir l’une ou l’autre des équipes s’enfuir avec celle-ci et puisque Caroline a déjà récupéré les statistiques de KenPom ci-dessous, je vais garder les choses simples. S’il s’agit d’un match de possession d’une ou deux dans le dernier droit, recherchez la défense du Kentucky pour tenir bon et gâcher le début de la tournée d’adieu de l’entraîneur K.

Kentucky 80, Duc 77

Caroline : KenPom prédit une victoire d’un point de Duke avec une probabilité de 53 %, cela donne donc l’impression d’un match serré. En fait, j’aime l’expérience de la liste du Kentucky, mais la question reste de savoir dans quelle mesure ces pièces s’emboîteront. CJ Frederick peut-il répondre aux malheurs de 3 points du Kentucky la saison dernière où ils n’ont tiré que 33,6%?

Ensuite, il y a Duke. Paolo Banchero est-il la vraie affaire et un candidat du joueur de l’année ACC? Sommes-nous tous déjà fatigués du Farewell Tour ? Je pense que les Blue Devils se retirent tard, mais que nous avons (espérons-le) un match serré.

Duc 78, Kentucky 74