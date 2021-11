22/11/2021 à 13:43 CET

Julen Lopetegui, L’entraîneur de Séville a qualifié de « match important, un match de Ligue des champions » que son équipe jouera ce mardi contre le Wolfsbourg allemand et a indiqué que « le mot qu’il utiliserait » pour définir l’humeur des fans de Séville « c’est une illusion ».

« L’illusion doit nous émouvoir vaincre un grand rival, qui a une très bonne dynamique. Nous avons la saine intention de les surmonter. C’est l’une des meilleures équipes d’Allemagne, même s’ils ont changé d’entraîneur. On a l’illusion de surpasser un bon rival pour que l’illusion soit maintenue continuer dans les Champions « , Lopetegui a expliqué lors d’une conférence de presse.

Suso et Lamela ratent le choc européen

L’entraîneur sevillista a annoncé les victimes de Suso et Lamela pour le duel avec les Allemands, en plus des « doutes avec deux ou trois garçons qui traînent des problèmes mais sont sur la liste », comme le milieu de terrain danois Thomas Delaney, l’un de ceux qui aideront à former « un onze compétitif pour faire un bon match ».

Lopetegui, sur l’importance des fans : « J’espère que les encouragements du peuple, ce sera définitif »

Lopetegui a souligné que « tous les matchs sont préparés de la même manière », bien que Wolfsburg « va être complexe et difficile », dans lequel attend « le souffle du peuple » qui « sera définitif » d’ajouter un triomphe indispensable dans le but de Séville de jouer le huitième de la Ligue des champions.

« Je ne parle pas de choses absurdes », en rapport avec un prétendu intérêt de United à l’embaucher

Le préparateur de Gipuzkoan Il a catégoriquement refusé de « parler de choses absurdes » comme le prétendu intérêt de l’anglais Manchester United à l’embaucher pour remplacer l’entraîneur norvégien récemment licencié Ole Gunnar Solskjaer.