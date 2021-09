Champions des Jeux Paralympiques : les athlètes indiens les plus titrés à ce jour

L’athlète paralympique indienne et tireuse à la carabine Avani Lekhara a remporté l’or aux Jeux paralympiques de cette année.

Par Reya Mehrotra

Les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 ont mis en lumière une liste illustre de sportifs indiens qui ont réalisé des performances exceptionnelles. Ici, nous vous présentons les paralympiens les plus performants que l’Inde ait connus jusqu’à présent.

Nishad Kumar

Le paralympien indien Nishad Kumar est un sauteur en hauteur qui a remporté une médaille d’argent dans la catégorie hommes du saut en hauteur T47, créant un nouveau record d’Asie de 2,06 m. Kumar, originaire de l’Himachal Pradesh, avait perdu sa main droite à l’âge de huit ans lors d’un accident, mais a commencé le para-athlétisme en 2009. Il a partagé la médaille d’argent avec Dallas Wise des États-Unis qui a également franchi la même distance que lui.

Avani Lekhara

L’athlète paralympique indienne et tireuse à la carabine Avani Lekhara a remporté l’or aux Jeux paralympiques de cette année. Elle a remporté l’or à la carabine à air comprimé 10 m debout aux jeux. C’est un accident de voiture à l’âge de 11 ans en 2012 qui l’a rendue complètement paraplégique. Cependant, elle s’est battue contre toute attente et est devenue la première femme indienne à remporter une médaille d’or aux Jeux paralympiques. Elle est également actuellement numéro cinq mondiale en carabine à air comprimé 10 m debout et a également participé aux Jeux paralympiques asiatiques de 2018.

Sommet Antil

L’athlète paralympique indien et lanceur de javelot Sumit Antil a remporté cette année une médaille d’or dans la catégorie F64 du lancer du javelot masculin, créant un record du monde en lançant 68,55 m en finale. Antil avait perdu sa jambe gauche sous le genou après un accident à l’âge de 17 ans. Plus tôt en 2019, il a battu le record du monde dans la catégorie F64 lors du Grand Prix mondial de para-athlétisme qui s’est tenu en Italie et a remporté la médaille d’argent.

Murlikant Petkar

Le premier médaillé d’or paralympique indien, Murlikant Petkar, a remporté une médaille d’or individuelle aux Jeux paralympiques d’été de 1972 en Allemagne, établissant un record du monde du 50 m nage libre en 37,33 secondes. Au cours du même événement sportif, il avait également participé au javelot, au lancer de javelot de précision et au slalom, et s’était imposé comme finaliste dans les trois. Il a reçu le Padma Shri en 2018. Petkar, qui a été handicapé pendant la guerre de 1965 contre le Pakistan, était un jawan dans l’armée indienne. Il s’était mis à nager et à d’autres sports après avoir été infirme. A l’origine boxeur au Corps of Electronics and Mechanical Engineers (EME), il a ensuite été employé par TELCO à Pune.

Bhimrao Kesarkar

Les Jeux paralympiques de 1984 ont été l’un des Jeux paralympiques les plus réussis de l’Inde où l’Inde a remporté quatre médailles et a terminé 37e sur 54 nations participantes. Il a été co-organisé par New York et Stoke Mandeville au Royaume-Uni. Pendant les matchs, Bhimrao Kesarkar, avec un lancer de 34,55 mètres, a remporté une médaille d’argent au lancer du javelot masculin L6. Il a également participé à l’épreuve masculine du 100 mètres nage libre L6, mais a terminé cinquième.

Joginder Singh Bedi

L’athlète paralympique indien Joginder Singh Bedi a participé aux Jeux paralympiques d’été de 1984 où il a remporté trois médailles. Il a remporté l’argent au lancer du poids masculin L6 avec un lancer de 10,06 mètres et le bronze aux épreuves du disque et du javelot.

Bhavina Patel

Bhavina Patel du Gujarat est une parathlète et joueuse de tennis de table qui a remporté l’argent en tennis de table de classe 4 aux Jeux paralympiques d’été de 2020 à Tokyo. Jouant depuis son fauteuil roulant, elle a remporté plusieurs médailles d’argent et d’or au cours de sa carrière. Au championnat de tennis de table PTT en 2011, elle a remporté la médaille d’argent et a atteint le classement mondial de numéro deux. Lors du dernier match de cette année, elle a affronté l’actuelle numéro deux mondiale, la Chinoise Zhou Ying.

Yogesh Kathuniya

L’athlète paralympique indien du lancer du disque, qui a représenté l’Inde cette année, a remporté une médaille d’argent au lancer du disque masculin F56. Il souffre du syndrome de Guillain Barre, une maladie neurologique rare, et a été confiné dans un fauteuil roulant en 2006. Cependant, il a commencé à marcher après que sa mère lui ait donné de la physiothérapie. Il a commencé dans les parasports en 2017 alors qu’il étudiait au Kirori Mal College de Delhi.

Deepa Malik

Deepa Malik est la première femme indienne à remporter une médaille aux Jeux paralympiques. Elle a remporté l’argent aux Jeux paralympiques d’été de 2016 au lancer du poids. Elle a reçu le prix Arjuna en 2012, Padma Shri en 2017 et le prix Major Dhyan Chand Khel Ratna en 2019, entre autres. Elle a également remporté l’or à l’épreuve du javelot F-53/54 au Grand Prix para-athlétisme qui s’est tenu à Dubaï en 2018. Elle est actuellement numéro un mondial dans la catégorie F-53.

