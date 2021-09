Champions : PSG – Manchester City

in

28/09/2021

Act à 11:52 CEST

Léo Messi vivra enfin ses retrouvailles avec Pep Guardiola. L’Argentin s’est remis à temps de sa blessure lors de la dernière journée de Ligue 1 et est entré dans l’appel du PSG que Mauricio Pochettino a annoncé pour le match de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions contre le Manchester City par Pep.

Dans la liste, Messi pourra revenir s’aligner dans le triente magique avec Neymar et Mbappé, au milieu des rumeurs sur la prétendue mauvaise ambiance dans le vestiaire du PSG entre les deux attaquants après le match de championnat ce week-end.

L’entraîneur argentin récupère également Marco Verratti que, comme Leo, a été un doute jusqu’à la dernière minute et après l’entraînement ce lundi, il a reçu une décharge médicale et fera partie de l’expédition capitale pour ce match.

Sergio Ramos était sur la liste continue, toujours en convalescence, et l’absence d’Ángel di María est surprenante, qui s’est entraîné en dehors de ses coéquipiers et n’est pas appelé par précaution. Pochettino a les victimes de: Sergio Ramos, Ángel Di Maria, Rafinha, Juan Bernat, Sergio Rico, El Chadaille Bitshiabu, Teddy Alloh, Ismaël Gharbi, Nathan Bitumazala et Denis Franchi.

Voici la liste des effectifs du PSG :

Keylor Navas, Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Marco Verratti, Kylian Mbappé, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Neymar Jr., Danilo Pereira, Colin Dagba, Georginio Wijnaldum, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Abdou Dialax, Julian Kerer , Nuno Mendes, Idrissa Gueye, Eric Junior Dina Ebimbe, Leo Messi, Gianluigi Donnarumma et Alexandre Letellier.