Champs de bataille WWE 2K disponibles gratuitement sur PlayStation Plus

– Selon WWE.com, WWE 2K Battlegrounds est désormais disponible gratuitement pour les utilisateurs de PlayStation Plus jusqu’au 2 août. Les joueurs pourront conserver le jeu tant que leur abonnement PlayStation Plus restera actif. Vous pouvez consulter tous les détails ci-dessous :

WWE 2K Battlegrounds disponible gratuitement pour les abonnés PlayStation Plus jusqu’au 2 août Les membres PlayStation Plus peuvent se battre sans limites jusqu’au lundi 2 août, car WWE 2K Battlegrounds est disponible gratuitement pour tous les abonnés ! Le bagarreur d’arcade propose une action démesurée avec vos superstars et légendes de la WWE préférées comme Roman Reigns, Edge, Sasha Banks, The Rock, Bobby Lashley, Hulk Hogan et plus encore ! De plus, le DLC pour le jeu est à 35% sur le PlayStation Store. Les membres peuvent conserver le jeu tant que leur abonnement PlayStation Plus est actif. Alors qu’est-ce que tu attends? Dirigez-vous vers les champs de bataille et bagarrez-vous sans limites aujourd’hui !

Le jeu de lutte est également actuellement disponible pour Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows et Google Stadia. Malheureusement, le téléchargement gratuit n’est disponible que pour les utilisateurs de PS Plus pour le moment.