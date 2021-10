*Chance le rappeur s’ouvre sur la santé mentale avec l’actrice Taraji P. Henson et Tracie Jade sur la série Facebook Watch « La paix d’esprit avec Taraji »

Dans un aperçu de l’épisode, Henson demande à Chance si la santé mentale a été discutée dans son foyer, le rappeur répond: « Le bien-être n’était pas quelque chose que nous savions, vous savez? »

« Il y a probablement une tonne de situations où les gens que vous connaissez, nous les avons juste considérés comme fous, ou comme s’ils étaient en train de peaufiner, mais ils souffraient en fait d’un trouble de santé mentale chronique », a déclaré la star du hip-hop de 28 ans. .

Il a poursuivi: « J’ai l’impression que c’est quelque chose que nous sommes tous, en tant que grand public, nous commençons à nous dire: » OK, oui, la santé va au-delà de notre physique. « »

Chance admet alors qu’il a « beaucoup de jours sombres ».

« De toute évidence, je souffre du SSPT, j’ai vu mon ami se faire tuer devant moi quand j’avais 19 ans et j’ai vu des gens que je ne connaissais pas se faire tuer aussi », dit-il. «Vous devenez un peu engourdi, comme si quelqu’un d’autre est mort la semaine dernière, mais cela reste avec vous, vous voyez ce que je veux dire? Et vous ne vous en rendez compte que plus tard, comme si j’avais des effets durables.

Regardez le moment via le clip ci-dessous.

L’épisode, intitulé « Pourquoi les hommes noirs ne pleurent pas avec Chance the Rapper » est diffusé le 1er novembre à 9 h 00 PT/12 h HE sur Facebook Watch.

LIRE LA SUITE: Fuite de séquences de studio de Kanye West criant à Chance, le rappeur frappe le Web (regarder)